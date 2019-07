Henk van Wijnen: 'De duif heeft een aparte plaats bij me'

WIJK EN AALBURG • Henk van Wijnen uit Wijk en Aalburg heeft dit jaar al 171 'verdwaalde' duiven opgevangen.

Bij Wijk en Aalburger Henk van Wijnen (72) zit sinds zijn veertiende levensjaar de liefde voor de postduif heel diep. Hij brengt menig uurtje in zijn duivenhok achter het woonhuis aan de Jasmijnstraat door. Meedoen aan de wedstrijdsport doet hij niet meer. Sinds 2005 zet hij zich op een andere manier in voor de duivensport.

"Ik vang duiven op die na een vlucht de weg kwijt zijn", legt hij uit. Dat betekent dat wanneer een 'vreemde' duif bij een duivenliefhebber of bij een particulier beland, hij deze meldt bij de Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO). Aan de hand van de ringgegevens wordt dan de eigenaar opgespoord.

Centraal Hok 42

Van Wijnen is een 'soort tussenpersoon' voor de verdwaalde duiven die na hun vlucht in het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard terechtkomen. De Wijk en Aalburger staat in de duivensport bekend als Centraal Hok 42. ''Mensen die een duif hebben gevonden kunnen mij bellen of mailen. Dan haal ik de duif op of ze brengen de dieren bij mij. Bij een particulier vang ik zelf de duif met een blikje voer. Dat gaat meestal vrij snel. Effe rustig doen en eerst even laten eten. Vervolgens kun je ze zo pakken."

Bij thuiskomst meldt Van Wijnen de duif aan de hand van de ringgegevens bij de NPO. De eigenaar kan zich vervolgens bij mij melden. Die kan zijn duif zelf ophalen of dat via een speciale koeriersdienst laten doen."

De teller staat voor Henk van Wijnen dit jaar al op 171 'verdwaalde postduiven'. "Vorig jaar waren het er totaal 265 en het jaar ervoor 365", zegt Van Wijnen. Het zijn niet alleen verdwaalde Nederlandse postduiven.

"Dit jaar heb ik al Duitse (twee stuks), Belgische (38 stuks) Franse (vier stuks) en één Poolse duif aangeboden gekregen. De Belgische duiven meld ik rechtstreeks aan de Belgische duivenbond en de andere aan de NPO."

Verzorgen

Na melding van de duif moet Van Wijnen de duif twaalf dagen verzorgen. "Voor de buitenlandse duiven geldt een termijn van vier weken." Als er niet binnen die termijnen gereageerd wordt, worden de duiven afgevoerd naar een valkenier. In de tijd dat de verdwaalde duiven bij Henk van Wijnen in het hok zitten, moet hij ze wel goed verzorgen. Dat doet hij met alle plezier. "Als ze erg mager binnenkomen, geef ik ze zelfs een pilletje, zodat ze weer snel de oude zijn."

PV De Postduif

Henk van Wijnen heeft er veel plezier in. "Het is een leuke bezigheid en ik houd van dieren en de duif heeft een aparte plaats bij me." Jaren geleden deed hij, als lid van de enige jaren terug ter ziele gegane PV De Postduif, fanatiek aan de wedstrijdsport mee. "Vanaf Orléans en Barcelona zochten mijn duiven dan ook de weg terug naar Wijk. Maar de hartspecialist adviseerde me er mee te stoppen. Het zou te spannend voor me zijn, zei hij."

Van Wijnen maakt natuurlijk weleens leuke dingen mee. Zoals het verhaal over een Engelse duif.

"Ik had eens een Engelse duif aangemeld en toen werden we door een vrouwke gebeld dat ze de duif heel graag terug wilde hebben en of we een oplossing wisten. Mijn zoon Erik heeft me daarbij geholpen, want ik kan zelf geen Engels. 'Misschien zit er een vrachtwagenchauffeur bij jullie in de buurt die de duif mee kan brengen', opperde ze. Toen heb ik mijn buurman Jan Sonneveld ingeschakeld. Die reed op Engeland. Die heeft toen de duif meegenomen en in midden Engeland, want hij moest naar het noorden, losgelaten. 's Avonds belde die vrouw op met de mededeling dat de duif daar al aangekomen was. Ze was ons zeer dankbaar."

Goed advies

Met Centraal Hok 42 blijft Van Wijnen verbonden met zijn dierbare duiven. Een hobby die hij mede te danken heeft aan de Meeuwense duivenliefhebber Henk Poelakker. "Die heeft me destijds aangeraden me aan te melden bij de NPO om als hokbeheerder op te gaan treden. Een goed advies."

Marry Bouman