Corine de Jong schrijft bijzonder herinneringsboek

WIJK EN AALBURG • Uitvaartverzorgster Corine de Jong uit Wijk en Aalburg heeft een missie: 'Kinderen moet je bij alles wat bij een overlijden komt kijken betrekken.'

Corine de Jong heeft bijna een jaar aan haar eigen herinneringsboek gewerkt. In 'Nu jij hier niet meer bent' krijgen kinderen alle ruimte om hun gedachten over een overleden dierbare op papier te zetten. "Met herinneren bedoelen we dat je dingen nooit meer vergeet", schrijft ze in het voorwoord.

"En er zijn vast hele mooie en leuke dingen die je nooit meer wilt vergeten! In dit boek kun je opschrijven wat er gebeurde toen degene die je heel goed kende stierf. Je kunt er ook in tekenen of dingen in plakken, zoals de rouwkaart en mooie foto's van degene die is gestorven. Jullie hebben vast wel leuke dingen gedaan samen."

Condoleren

Tegelijkertijd geeft de Wijk en Aalburgse uitvaartverzorgster tekst en uitleg over alles wat bij een overlijden komt kijken. Ze beschrijft bijvoorbeeld wat condoleren precies is en hoe een uitvaart precies in zijn werk gaat. Corine gaat daarbij uit van de christelijke normen en waarden. "Ik deelde voorheen altijd een algemeen boekje uit aan kinderen in gezinnen waar iemand overleden was, maar daarin wordt in een herdruk ook gesproken over reïncarnatie. Dat sluit niet aan bij de belevingswereld van ouders die hun kinderen met het geloof opvoeden. Ik merkte dat ouders dat jammer vonden en ik kwam erachter dat er geen alternatief was. Daarom ging ik zelf aan de slag."

Overigens blijft ze de algemene herinneringsboeken ook uitdelen in gezinnen. "Ik ben geen evangelist", benadrukt ze. "Ik heb een dienstverlenend beroep. Ik kijk altijd naar hoe ik een familie het beste kan ondersteunen."

Niet bang voor de dood

Corine vindt het belangrijk dat kinderen weten wat de dood inhoudt. Tijdens haar werk neemt ze ze altijd even mee naar de rouwauto en vertelt ze ook dat de overledene in een kist gaat.

"Ik heb wel eens jongetje gehad die dat niet goed begreep. 'Opa past toch helemaal niet in een kist?', vroeg hij. Die dacht aan een aardappelkistje, of zo. Het is daarom mijn missie om kinderen bij alles te betrekken wat er bij een overlijden komt kijken. Ze zijn van nature helemaal niet bang voor de dood. Ze staan er juist heel onbevangen in, zeker als je ze op een ontspannen manier uitlegt wat er allemaal gebeurt. Juist als kinderen ergens niet bij betrokken worden, gaan ze het eng vinden. Een negatieve ervaring uit je jeugd kan bepalen hoe je je verdere leven aankijkt tegen de dood, terwijl rouw juist gaat over liefde. Mensen kijken vaak met liefde en warmte op een uitvaart terug."

In 'Nu jij hier niet meer bent' staan illustraties van Linette Trapman die ingekleurd kunnen worden en komen ook kinderen zelf aan het woord. Op één pagina staat een brief van een meisje aan haar opa. "Met haar vader ging ze nog één keer terug naar het huis van opa", vertelt Corine. "Daar heeft ze eerst zitten huilen, toen heeft ze pen en papier gepakt en is ze gaan schrijven. Volgens haar vader werkte dat heel goed en raakten ze over opa in gesprek."

Lastig

Corine merkt dat veel ouders het lastig vinden om met hun kind over dood en overlijden te praten. Ook daar wil ze met het herinneringsboek handvatten voor bieden. "In mijn boek staan daarom vragen waar je het samen met je kind over kunt hebben. Ouders houden soms hun kinderen weg van een overledene of een uitvaart. Zo was er een meisje dat na de dood van haar overgrootmoeder overal bij mocht zijn, behalve bij de begrafenis. Daardoor begreep ze niet waar oma nu gebleven was."

Op woensdag 26 juni wordt 'Nu jij hier niet meer bent' om 19:30 uur officieel gepresenteerd op basisschool De Hoeksteen in Wijk en Aalburg. Bezoekers kunnen dan het boek kopen en ook een lezing van Corine over kinderen en rouw bijwonen. "Ik blog daar ook vaak over op mijn website. Ik merk dat dat heel erg mijn hart heeft."

'Nu jij hier niet meer bent' kost 7,50 euro en is voor iedereen te bestellen via onderstaande website. Mensen die geïnteresseerd zijn en een lezing door Corine de Jong kunnen daar ook terecht.

http://www.corinedejonguitvaart.nl/boek