Dorpsquiz Veen scoort boven verwachting

VEEN • De eerste editie van de dorpsquiz in Veen is meteen een groot succes.

26 groepen doen mee en die hebben de eerste avond al achter de rug. "Het deelnemersaantal is boven verwachting", aldus de organisatie. "De groepen zijn gigantisch fanatiek, dus dat belooft nog wat."

De groepen hebben ook de opdracht gekregen om een goede daad te verrichten en daar zijn sommige al druk mee bezig. "Belangrijk is dat ze alle (social) media goed in de gaten houden, want je weet maar nooit", aldus de makers van de quiz.

De tweede avond wordt gespeeld op 12 april bij de groepen op locatie. Dan moeten de vragen uit het boek beantwoord worden en misschien ook nog wel wat opdrachten gedaan worden. De laatste en derde dag is in de feestweek, op donderdag 20 juni.

De makers van de dorpsquiz werken nauw samen met voetbalvereniging Achilles Veen en de organisatie van de feestweek in Veen.