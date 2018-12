Hannie Visser-Kieboom op plaats 3 van CDA in Rivierenland

WERKENDAM • Hannie Visser-Kieboom is opnieuw verkiesbaar voor het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland.

De Werkendamse staat op plaats 3 van de conceptkandidatenlijst van het CDA voor de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart volgend jaar. Op zaterdag 15 december stellen de leden van het CDA de lijst definitief vast. Tot die tijd kunnen CDA-afdelingen nog wijzigingsvoorstellen doen. Visser-Kieboom heeft nu ook zitting in het waterschapsbestuur, waarvoor eens in de vier jaar verkiezingen zijn. Daarnaast zet ze zich op verschillende andere terreinen in voor het Land van Heusden en Altena.

Zo is ze betrokken bij de Stichting Erfgoed Altena, het Liniepadfestival en de Stichting Vrienden Biesboschmuseum. Ook reikt Visser-Kieboom jaarlijks de Toontje Sprengerpluim uit om vrouwen te stimuleren politiek actief te worden.

Eer

"Het is een eer om te zijn voorgedragen voor de derde plek op de CDA-kandidatenlijst in het waterschap Rivierenland", zegt ze in een reactie. "Waterschappen vervullen belangrijke taken als het gaat om het leef- en bewoonbaar houden van ons land. Bijvoorbeeld in tijden van droogte of juist bij overvloedige regenval. Ook bewaken waterschappen de kwaliteit van ons oppervlaktewater, dat planten en dieren nodig hebben om te kunnen leven. Door lozingen van bijvoorbeeld drugsafval komt die waterkwaliteit ernstig onder druk te staan."

Lijsttrekker van het CDA in het waterschap Rivierenland is Henk Driessen, oud-wethouder in de gemeente Tiel.