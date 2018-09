Jolanda Groeneveld: 'Je wilt alles behalve ALS'

WERKENDAM • "Spannend en eng." Zo noemt Jolanda Groeneveld (52 jaar) haar deelname aan de Amsterdam City Swim op 9 september. Met de twee kilometer lange zwemtocht door de Amsterdamse grachten wordt geld ingezameld voor de ziekte ALS.

Bijna een jaar geleden kreeg Jolanda zelf de diagnose ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). "Je wilt alles hebben behalve ALS, alsof de wereld vergaat. En na die diagnose moet je naar huis om het je kinderen te vertellen. En hoe moet het verder met hen?" Maar na die emotionele achtbaan vindt Jolanda toch de kracht om positief te blijven. "Hé, we gaan gewoon verder, je moèt verder. Vooral met heel veel praten, dat sterkte me wel."

Het duurde enkele jaren alvorens de diagnose ALS werd gesteld bij Jolanda; bij de ziekte wordt de kracht in de spieren steeds minder tot uiteindelijk alle spieren zijn aangetast. In 2013 kreeg ze last van haar enkel maar zocht daar nog niets achter. Ook niet toen ze last kreeg van krachtverlies in haar linkerhand. Totdat ze ineens moeite kreeg met spreken, zo dat zelfs een vriendin vroeg of ze teveel had gedronken.

Goed doel

Samen met haar dochters Amber en Jade was Jolanda al regelmatig vrijwilliger bij de Biesbosch Open Water Race van de Biesboschzwemmers. Aan het sportevenement is jaarlijks een goed doel gekoppeld, dit jaar kozen ze voor de stichting ALShetjeraakt voor onderzoek naar de ziekte ALS.

"Ik ben een echte buitenzwemmer, maar met het open water zwemmen had ik nog nooit meegedaan. Ik zwem nog liever tachtig banen in Werkina." Toch was ze blij met de keuze voor ALS als goed doel. Maar Jolanda blijft niet alleen toeschouwer bij het zwemmen, samen met haar dochter Jade schreef ze zich in voor de Amsterdam City Swim op 9 september.

"Maar dan draag ik een pak, je spieren mogen absoluut niet koud worden. We oefenen in het Kanaal van Steenenhoek en woensdag lukte het voor de eerste keer om twee kilometer te zwemmen, dat gaf zoveel voldoening. Ik vond het eerst wel eng, maar met al die Biesboschzwemmers die meetrainen voel ik me toch veilig. Ook mijn vriendin Miranda gaat meedoen en veel Biesboschzwemmers komen kijken. 'Je haalt het gewoon', zeggen ze steeds, 'anders komen we je halen'. Het is mooi dat deze mensen zoveel voor me doen. Je krijgt zo'n band met hen. Ze zijn er voor jou, dat is zo bijzonder. Maar zij zeggen dan 'jij doet ook veel voor ons.'"

Keuzes maken

Het zwemmen is goed voor haar longen, toch ziet Jolanda wel op tegen de zwemtocht. Ze moet terdege rekening houden met haar energie. "Ik moet steeds keuzes maken en als ik train, kan ik de rest van de dag weinig meer doen." Naast de krachtinspanning ziet ze ook op tegen de emoties van zo'n dag. "Pas ben ik naar de Wereld ALS dag geweest en dan zie je alle ellende, zoals mensen in een rolstoel. Ik kan nog wel lopen, maar niet ver en je hebt altijd iemand nodig om je te helpen."

De Biesbosch Open Water Race wordt gehouden op zaterdag 8 september aan de Kooikamp in Sleeuwijk. De wedstrijd begint om 09.00 uur. De Amsterdam City Swim is zondag 9 september in de Amsterdamse grachten.

door Hannie Visser-Kieboom