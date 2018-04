Arie Rijneveld: 'De SGP heeft altijd hetzelfde verhaal'

WERKENDAM • Kom bij Arie Rijneveld (22) niet aan met het verhaal dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in politiek. Vier jaar geleden richtte hij samen met enkele anderen de SGP-jongerenafdeling in Werkendam op.

Op de debatavonden komen soms meer dan 100 jongeren af. Eerder deze maand nam Rijneveld afscheid als voorzitter van de SGP-jongeren in Werkendam, maar dat betekent voor hem geen afscheid van het politieke werk.

Zo trad hij toe tot het landelijk bestuur van de SGP-jongeren en daar gaat hij zich bezighouden met de andere 25 SGP-jongerenafdelingen in den lande. Zo is pas de afdeling Merwestreek in Hardinxveld en Sliedrecht opgericht. De interesse in politiek begon bij Rijneveld al zo'n tien jaar geleden.

Balkenende

"In de tijd van Balkenende ben ik de politiek gaan volgen, omdat besluiten op afstand ook impact voor ons kunnen hebben. Later mocht ik bij de SGP in Werkendam meedenken over de campagne."

Rijneveld raakte zo geboeid door de politiek dat hij bestuurskunde ging studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Daar heb ik alles geleerd over beleid en belangen, maar ook om na te denken over breed gedragen beleid." Vorig jaar studeerde hij af in Rotterdam. Thans werkt hij als wiskundeleraar op de Gomarus Scholengemeenschap. "Wiskunde was altijd al mijn hobby en tijdens mijn studie gaf ik les en dat was leuker dan ik had gedacht." Reden om ook die studie op te pakken.

Vier jaar geleden werd de jongerenafdeling in Werkendam opgericht. Bij de landelijke SGP-jongerenafdeling waren toen zo'n honderd jongeren uit Werkendam lid en die werden aangeschreven voor de eerste debatavond.

"We hadden toen Kees van der Staaij uitgenodigd en we dachten dat dertig mensen wel leuk zou zijn. Maar dat werden er honderd, dat hadden we nooit verwacht. Veel mensen hebben het gevoel dat politiek te veel op afstand staat, maar dat hoeft niet zo te zijn. Naast onze debatavonden houden we ook acties, zoals 'Hart en hand', tegen eenzaamheid. Iedere drie maanden gaan jongeren koffie drinken in Goezate onder het motto 'Breng ouderen een bezoekje, eet samen een koekje'. Volgende maand gaan we met ouderen wandelen tijdens de avondvierdaagse. We hebben ook al een keer een reanimatiecursus aangeboden. Al die acties hebben we zelf opgezet en die ervaringen ga ik straks ook met die andere jongerenafdelingen delen."

Het succes van de SGP-jongerenafdelingen ligt volgens Rijneveld in de boodschap van de SGP. "We hebben een vast omlijnd verhaal als christelijke partij, het is altijd hetzelfde verhaal. We doen niet mee aan hypes en zijn authentiek."

Gemeentepolitiek

Naast de overstap naar het landelijk bestuur van de SGP-jongeren, blijft Rijneveld actief betrokken bij de gemeentelijke politiek; voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij op een elfde plaats op de kieslijst. Op die kieslijst staan nog geen vrouwen. In het bestuur van jongerenafdeling heeft wél een vrouw zitting. "Bij de landelijke jongerenafdeling is een meerderheid voor vrouwen in de politiek, maar het landelijk bestuur worstelt nog met de beginselen. Die discussie moeten we intern voeren en we moeten ons niet laten leiden door druk van buitenaf." Ondanks zijn elfde plek op de kieslijst is Rijneveld voorzichtig in het uitspreken van zijn eigen ambities.

"Het mag niet om mij zelf gaan. Dat vind ik wel het lastige aan politiek, dat je moet roepen: 'Kies mij'. Dat heb ik ook altijd in ons bestuur gezegd. De grootste uitdaging voor de nieuwe gemeenteraad blijft om de politiek dichtbij de mensen te houden. Je hebt straks minder raadsleden en moet meer mensen vertegenwoordigen. Dus hoe hou je dan voeling met je achterban? Voor ons als SGP ligt de uitdaging in de gemeente Woudrichem, daar is geen SGP-afdeling. Maar bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebben wel 500 mensen uit Woudrichem op ons gestemd."

