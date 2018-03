Almkerkse boer Rens Kolff krijgt oorkonde

ALMKERK • Tijdens de provinciale jaaravond voor vrijwillige weide- en akkervogelbeschermers, gehouden door het Brabants Landschap, heeft veehouder en akkerbouwer Rens Kolff uit Almkerk de oorkonde 'Initiatief van het Jaar' gekregen.

Kolff investeert uit zichzelf in een gezonde bodem, met gevarieerde teelten en weinig tot geen bestrijdingsmiddelen. Eind 2016 stelde hij als eerste zijn land beschikbaar voor biotoop-verbeterende maatregelen toen een nieuw project startte ter bescherming van boerenlandvogels.

In de motivatie om Kolff de oorkonde toe te kennen is te lezen dat dankzij zijn uitzonderlijke medewerking aan de bescherming van boerenlandvogels deze veehouder en akkerbouwer een voorbeeld is voor zijn collega's. "Op eigen houtje investeert hij in een gezonde bodem, met gevarieerde teelten en weinig tot geen bestrijdingsmiddelen. Hij vindt het normaal om onkruid gewoon met de hand uit te trekken."

Patrijs

"De eerste grootschalige keverbanken verrezen op zijn land, in afwisseling met bloemenblokken. Innovatieve maatregelen, die met veel interesse worden bekeken op excursies. En voor toelichting is hij er zelf altijd bij! Dankzij zijn medewerking en inzet nam het PARTRIDGE-project voor de patrijs een hoge vlucht. Daarnaast staat zijn deur altijd open voor vrijwilligers en biedt hij hen een luisterend oor."

Ook vrijwilligster Elise Adriaanse uit Vught kreeg een oorkonde. Zij sloeg twee vliegen in één klap: samenwerking tussen gebiedspartijen én het opzetten van natuureducatie. Met als resultaat 23 veldpanelen over weidevogelbescherming, gemaakt door de jeugd van de Natuurwacht. In de Vughtse Gement zijn kinderen de kersverse ambassadeurs van boerenlandvogels.

Bodembiodiversiteit

Zonder vrijwillige weide- en akkervogelbeschermers zou het er heel somber uit zien voor akker- en weidevogels in Nederland. Voedsel, veiligheid en voortplanting zijn zeer relevant. Het landschap verarmt echter, want aantoonbaar is dat er op kleigronden meer broedsels uitkomen dan op zandgronden.

Bodembiodiversiteit heeft hierin een sleutelrol. Aandacht is nodig om programmatisch aan de bodemkwaliteit en het bodemleven te werken en over te gaan op het uitvoeren van landbouw met natuur. Inmiddels zijn enkele initiatieven hiervoor ontstaan in Brabant.