RK kerk in Sleeuwijk sluit de deuren

REGIO • De kerken Heilige Maria Geboorte in Dussen en de Heilige Gertrudis in Geertruidenberg krijgen de status van Kapel, waarbij de vieringen door de week gaan plaatsvinden. De kerk in Sleeuwijk zal worden gesloten.

Parochianen van de Sint Elisabethparochie kunnen zich voor de weekendvieringen aansluiten bij de kerken in Raamsdonksveer of Hank, maar ook in de kerken van Raamsdonk en Woudrichem zijn parochianen welkom.

Vieringen Dussen

De Sint Elisabethparochie is op weg om zich in elke kern aan te passen aan deze tijd.

In Geertruidenberg worden vanaf 1 maart op donderdagavond vanaf 19:00 uur vieringen gehouden bij het Maria altaar. De laatste weekendviering is op zaterdag 24 februari om 19:00 uur en staat mede in het teken van de Heilige Gertrudis.

In Dussen worden vanaf 2 maart op vrijdag vieringen gehouden, vanaf 18.30 uur. De laatste weekendviering is op zondag 25 februari om 11:00 uur. In samenspraak met de parochiekernen, het bestuur en pastoraal team zal er verder invulling worden gegeven aan het Kerk-zijn in Geertruidenberg en Dussen.

Sluiting

De kerk in Sleeuwijk zal na 54 jaar worden gesloten op zondag 18 maart om 11:00 uur. Bisschop Liesen zal waarschijnlijk deze laatste H. Mis voorgaan. Vanaf zondag 25 maart zal de viering in Woudrichem zijn, als regel om 9:30 uur.