'Erwtepikkers' apen Ael na met dorpsquiz

GENDEREN • In navolging van Andel krijgt nu ook Genderen zijn eigen dorpsquiz. Arno Bouman, Rianne de Hart en Marjolein Schouten zijn de initiatiefnemers van de dorpsquiz, die wordt gehouden op 29 juni en 23 augustus.

Dat Genderen als eerste dorp het initiatief van Andel overneemt is bijna vanzelfsprekend. Zo deed Arno Bouman vorig jaar al mee in Andel en staat Marjolein voor de klas in Andel. "We willen er vooral een gezellig evenement van maken. Andel was ons voorbeeld, maar in Brabant wordt in heel veel dorpen al een pubquiz gehouden, daarmee is onze quiz wel te vergelijken."

Serieus

De initiatiefnemers pakken het serieus aan en hebben inmiddels een stichting opgericht, een logo laten ontwerpen en een website gelanceerd. In het logo van de dorpsquiz komt de verwijzing naar de Erwtepikkers weer terug, een naam die verwijst naar de historie van het dorp. Eerder werden in Genderen ook al erwtepikkersavonden gehouden. De dorpsquiz moet straks een jaarlijks terugkerend evenement worden, net als in Andel. Daar wordt de dorpsquiz dit jaar gehouden op 7 april.

De quiz in Genderen wordt verdeeld over twee avonden; de eerste avond is 29 juni. De teams verzamelen dan in het dorpshuis en moeten vervolgens op hun eigen locatie alle vragen gaan beantwoorden. Als dat is gelukt, wordt de quiz afgesloten met een feestje in het dorpshuis.

Zomerfeesten

De tweede avond is op 23 augustus tijdens het zomerfeest in Genderen, dat jaarlijks wordt georganiseerd door Oranjevereniging Juliana. Dan is er opnieuw een opdracht voor de teams en volgt aansluitend de prijsuitreiking. "We hebben gekozen voor de zomer, omdat het dan ook langer licht is. Bij de dorpsquiz in Andel moesten we bijvoorbeeld in het donker foto's maken bij straatnaambordjes en dat is toch lastig." De organisatoren hopen op zo'n 200 deelnemers.

Inschrijven voor de quiz kan voor teams van acht tot maximaal vijftien personen. Jong en oud mag meedoen, jongeren vanaf een jaar of 14. Per team wordt tevens een captain aangesteld. Minimaal één lid van het team moet in Genderen wonen, overige leden mogen ook van elders komen.

De teams kunnen de meest bijzondere vragen verwachten. Want waar is de kortste straat van Genderen en hoeveel lantaarnpalen staan daar? Maar ook opdrachten als het maken van een limerick of een videoclip kan één van de 120 vragen zijn. "Bij de samenstelling van je team is het slim rekening te houden met al die verschillende vragen, zo is het handig iemand in je team te hebben die iets over de historie weet. Verder moet je die 120 vragen wel verdelen in je team, anders lukt het echt niet." Deelname aan de quiz kost 25 euro per team. Inschrijven kan via http://gendersedorpsquiz.nl.

Hannie Visser-Kieboom