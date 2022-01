Woningen Genderen een stap dichterbij: ‘Hopen op reacties uit het dorp’

GENDEREN • De voorbereidingen voor woningbouw in Genderen Zuid zijn in volle gang. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en ligt op dit moment ter inzage. Inspraak door inwoners van Genderen is mogelijk tot en met 10 maart.

Woningbouw in Genderen Zuid is een van de tien woningbouwprojecten die de gemeente versneld aanpakt. In veel kernen in Altena zijn de afgelopen jaren woningen bijgebouwd of liggen de plannen voor woningbouw klaar. Woningbouw in Genderen liet wat langer op zich wachten, maar nu ligt er een plan voor 59 woningen in een nieuwe, groene wijk.

“Ik ben enthousiast over de plannen die er nu liggen. Een aanwinst voor heel Genderen. We zijn benieuwd wat omwonenden van het ontwerp vinden en hopen op reacties uit het dorp”, zegt wethouder Shah Sheikkariem. Het voorontwerp ontwerp bestemmingsplan is in te zien tot en met donderdag 10 maart via gemeentealtena.nl/genderenzuid. Daar is ook een video over het project te bekijken.

“Veel inwoners van Genderen kijken uit naar nieuwe woningen”, stelt wethouder Hans Tanis. “Het stemt mij tevreden dat we weer een stap verder zijn. Er ligt een prachtig plan voor een plek die fijn is voor zowel toekomstige bewoners als voor heel Genderen. Met veel ruimte voor water en groen.”