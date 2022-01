Burgemeester Egbert Lichtenberg: ‘Dat zit in het DNA van Altena’

ALTENA • 2021 ligt achter ons. Een veelbewogen jaar, waarin hoop op ‘het oude normaal’ en een terugval naar ‘het nieuwe normaal’ elkaar afwisselde. Burgemeester Egbert Lichtenberg sprak zich eind 2020 hoopvol uit over 2021, maar maakte van dichtbij ook mee dat hoop kwetsbaar is. In oktober moest de burgemeester zijn vader begraven, die overleed na een lang ziekbed. Desondanks heeft hij opnieuw hoopvolle verwachtingen voor het nieuwe jaar.

“Ik had begin 2021 de hoop dat we na de zomervakantie corona voor een groot gedeelte achter ons zouden kunnen laten”, vertelt Lichtenberg. Met het opstarten van de vaccinatiecampagne en het steeds verder loslaten van de maatregelen, leken we van het oude gewoon naar het nieuwe normaal te kunnen gaan. “Hoe blij was iedereen dat we weer alles konden doen en wat voor tegenvaller is het, dat we nu toch weer in een lockdown zitten. Desalniettemin, moeten we samen proberen 2022 met een positief gemoed in te gaan”, benadrukt de burgemeester. “Net als veel wetenschappers ben ik toch wel hoopvol dat, naarmate we meer gevaccineerd zijn en de boosterprik gehaald hebben, het virus dusdanig gaat muteren dat het rustiger aan gaat doen. Het kan altijd verkeerd gaan, daar houd ik ook rekening mee, maar ik ga van de hoopvolle gedachte uit.”

Vaccinatiegraad

Hoewel de vaccinatiegraad in Altena iets achterblijft bij het landelijk gemiddelde, is Lichtenberg wel heel tevreden over hoe de vaccinatiecampagne het afgelopen jaar is gegaan. “Ik kijk er met positivisme naar. Met de normale vaccinatiegraad lopen we in Altena tien procent achter op het landelijk percentage. Met de coronavaccinatie lopen we zeven procent achter, dus in die zin lopen we minder ver achter dan ‘normaal’. Het heeft allerlei oorzaken dat mensen zich niet laten vaccineren, maar nog steeds hoop ik dat meer mensen dit willen laten doen. Zo beschermen ze niet alleen zichzelf, maar ook anderen”, stelt de burgemeester. “Alles wat ik eraan kan doen om mensen beter te informeren of om het makkelijker te maken, zal ik doen. We hebben in Altena ook ruim tweeënhalve maand een vaccinatielocatie gehad, daar hebben veel inwoners gebruik van kunnen maken.”

Lichtenberg benadrukt echter ook dat hij de integriteit van het menselijk lichaam een groot goed vindt. “In Nederland is er nog de vrijheid om te kiezen, om wel of niet te laten vaccineren. Omdat we het belangrijk vinden dat mensen een eigen keuze hebben en dat vind ik ook. Tegelijkertijd hoop ik dat mensen zich goed laten informeren. En dan is het gelukkig alsnog de vrije keuze van mensen om wel of niet voor het vaccin te kiezen”, stelt de burgemeester.

De burgervader ziet dat de landelijke sociaal-maatschappelijke gevolgen van corona ook in Altena aanwezig zijn, maar merkt in deze periode ook een sterke eigenschap van de gemeente. “Wij hebben onderzoek gedaan naar de impact van corona op het leven van alledag. Daar zijn een aantal opvallende dingen uit naar voren gekomen. Wat vooral positief is, is dat mensen in Altena gemiddeld gezien meer aandacht hebben voor anderen dan in andere gemeenten. Dat zit in het DNA van onze gemeente en helpt mensen om corona op een positieve manier tegemoet te treden.”

Gemeenteraadsverkiezingen

Een belangrijk thema in 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart op de planning staan. “Het is altijd belangrijk dat mensen hun stem uit kunnen brengen en laten weten hoe ze tegen de toekomst van hun eigen gemeente aankijken”, zegt Lichtenberg, die de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar voor het eerst als burgemeester zal meemaken. Hij wil alle stemgerechtigden oproepen om te gaan stemmen. “Stemmen is belangrijk, daarmee oefen je een democratisch recht uit.” Lichtenberg heeft de afgelopen jaren gemerkt dat Altena over een gemeenteraad beschikt, die goed kijkt naar de belangen van de inwoners. “De partijen gaan heel constructief met elkaar om. Zo hebben we een aantal partijen die samen een coalitie vormen. Maar er wordt tussen de coalitie en oppositie voortdurend op basis van inhoudelijke argumenten gewikt en gewogen en zo worden de beste besluiten voor Altena genomen. Samen met de nieuwe raadsleden wil ik die cultuur ook na de verkiezingen weer opbouwen.”

Na de verkiezingen zullen er wellicht ook nieuwe wethouders aangesteld worden. Lichtenberg geeft aan geen enkele voorkeur te hebben, wat betreft de samenstelling van het college. ”Voor mij is het van belang dat het democratische proces in Altena goed verloopt. Daar heb ik als burgemeester de verantwoordelijkheid voor. En als de democratie heeft gesproken en de volksvertegenwoordigers zijn gekozen, dan zijn dat de mensen die het samen voor Altena mogen gaan doen gedurende vier jaar. Daar heb ik als burgemeester een ondersteunende rol in en die probeer ik vanuit mijn verantwoordelijkheid op een goede manier te vervullen. Vervolgens is het aan de politiek om te kiezen wie er in het dagelijks bestuur komen en welke accenten er gelegd worden. Ook daar zal ik volop bij ondersteunen, om die accenten waar te maken”, stelt Lichtenberg.

Wensen voor het nieuwe jaar

Burgemeester Lichtenberg geeft aan ontzettend veel bewondering te hebben voor de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van de inwoners van Altena. “Veel mensen houden zich aan de maatregelen en houden de rug recht. Ze houden goede moed en kijken vooruit. Ik wens onze inwoners vooral toe, dat ze dat blijven doen en dat ze om blijven zien naar elkaar. Dat is zeker de komende maanden nog heel hard nodig, zolang we nog niet uit de coronacrisis zijn. Ik wil ook aan de inwoners vragen om mensen die het moeilijk hebben onder de aandacht te brengen. Zodat we met zijn allen kunnen helpen. En ik zie er enorm naar uit dat we elkaar weer meer gaan ontmoeten, zodra het kan”, sluit Lichtenberg af.