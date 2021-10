Hartenwens in vervulling: mevrouw Lap op de motor door Sleeuwijk

Mevrouw Lap zit glunderend in de zijspan.

SLEEUWIJK • De verzorging van het Merwedehuis in Sleeuwijk mag ieder jaar een aantal bijzondere wensen van haar bewoners in vervulling laten gaan. Een van die wensen komt van mevrouw Lap. Ze zou graag nog eens een rit op een motor maken.

Het is juli 1954 als mevrouw Lap op 19-jarige leeftijd slaagt voor haar motorrijbewijs. Ze is daarmee een van de eerste Nederlandse vrouwen die zelfstandig met een motor de weg op mag.

Parijs

Haar man heeft op dat moment al een motor en het rijbewijs van mevrouw Lap zorgt voor nog meer vrijheid voor het jonge koppel. Samen met de airedaleterriër voorop de motor, vertrekt het stel voor een vakantie naar Parijs. Ook in de jaren die volgen, zit mevrouw Lap geregeld op de motor. Soms achterop bij haar man, maar veruit de meeste kilometers zit ze zelf achter het stuur.

Tekst gaat verder onder de foto.





Als ze begin jaren 60 moeder wordt, verschuift het motorrijden naar de achtergrond.

Inmiddels is mevrouw Lap 85 jaar en zelfstandig motorrijden lukt niet meer. In een gesprek met de verzorging gaf ze aan nog weleens op een motor te willen rijden.

Oproep op Facebook

Om de wens te realiseren, plaatste activiteitenbegeleidster Annemarie van Veen een oproep op Facebook. Ze zocht specifiek naar een motor met zijspan, aangezien achterop de motor niet meer haalbaar is voor de hoogbejaarde dame.

Verschillende motorrijders reageerden op de oproep, waaronder de in Sleeuwijk wonende Jeanne en Frank Sam. Zij wilden de wens maar wat graag in vervulling laten gaan. In eerste instantie stond de motortocht voor de dinsdag op de planning, maar aangezien de weersvoorspellingen alles behalve gunstig waren, besloot de verzorging het te verplaatsen naar de zaterdag.

Dat het een langgekoesterde wens is, blijkt wel uit de manier waarop mevrouw Lap met de tocht bezig is. “Dinsdag vroeg ze aan de verzorging wat voor weer het was,” vertelt Annemarie. “Toen ze hoorde dat het regende, vond ze dat heel jammer. Dus toen ze vanmorgen vroeg naar het weer en ze hoorde dat het droog was, reageerde ze heel blij dat het door kon gaan.”

Mevrouw Lap is dementerend en het is daarom bijzonder dat ze zo bewust bezig is met wat er gaat gebeuren.

Betekent veel

“Je kunt echt merken dat ze er erg naartoe leeft. Het motorrijden betekent veel voor haar.” Dat blijkt ook wel als ze naar buiten komt en de motor ziet staan.

Met behulp van een opstapje en een arm van bestuurder Frank, klimt ze glunderend in het zijspan. Als er een passende helm is gevonden en iedereen zijn plek heeft ingenomen, kan de rit beginnen.