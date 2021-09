Vrolijke gezichten bij opening Parelplein

RIJSWIJK • Bij de officiële opening van het Parelplein waren zaterdagmiddag louter vrolijke gezichten te zien.

Zonder uitzondering zijn bewoners, dorpsraad, ondernemers, wethouders en muzikanten van Kunst & Vriendschap blij met het nieuwe dorpshart van Giessen én Rijswijk. Alvorens de openingshandeling plaatsvond, wist de 100-jarige muziekvereniging Kunst & Vriendschap de feestvreugde flink op te stoken met nummers als ‘Leef’, ‘Country Roads’ en een medley van Guus Meeuwis. Dirigent René Hendrickx liet zwaaiend met zijn dirigeerstok zelfs het publiek meezingen.

De tekst gaat verder onder de foto.



foto: Hannie Visser-Kieboom

Tijdens het concert lag de handel in de marktkraampjes op het Parelplein even stil, maar kort daarna liep Ad Swart glunderend naar voren. Samen met oud-wethouder Renze Bergsma mocht hij de openingshandeling verrichten.

Het plan voor een nieuw winkelcentrum in een nieuw dorpshart kwam meer dan vijftien jaar geleden uit zijn koker en werd door de stichting Eén Giessen-Rijswijk opgepakt en verwezenlijkt. Later werd de stichting omgevormd tot een dorpsraad.

Lovende woorden

Zaterdagmiddag mocht Hank van Helden van de dorpsraad de sprekers tijdens het officiële deel aan elkaar praten, achtereenvolgens spraken wethouder Shah Sheikkariem en Peter Tankens van het gelijknamige bouwbedrijf lovende woorden over het Parelplein.

Renze Bergsma, oud-wethouder van de voormalige gemeente Woudrichem, was steeds intensief betrokken bij het bouwplan en herhaalde de lovende woorden in zijn toespraak.

“Stichting Een Giessen Rijswijk begon ooit met een IDOP, een voorbeeld voor heel Brabant. Sinds die tijd is er veel gebeurd. De voetbalclubs zijn samengegaan, het zwembad is verplaatst en we hebben een nieuwe school.”

Ziel

Bergsma sprak over honderd vergaderingen met de stichting, die hij de ‘ziel’ van Giessen en Rijswijk noemde. Vervolgens mocht hij samen met Ad Swart de plaquette uitpakken en aanbrengen bij de entree van de 28 appartementen op het Parelplein.

De tekst gaat verder onder de foto.



foto: Hannie Visser-Kieboom

Een van de bewoners van de appartementen is Ad Swart zelf. “Er zijn verschillende plannen geweest, die tijdens de crisis zijn bijgesteld. Dat is goed geweest, anders was het zeker te grootschalig geworden voor de dorpskern. Deze vorm pas goed bij het dorp, wij hebben geen grote ambities. Het moet vooral menselijk en gezellig blijven. Zelf ben ik in juli verhuisd, mijn enige wens was een groot balkon. Dat is allemaal gelukt en het bevalt me hier uitstekend.”

Ontmoetingsplein

Voor Hank van Helden is het Parelplein nog niet af. Zo zijn er nog wensen voor de aankleding en zou hij graag zien dat het ook een ontmoetingsplein wordt om zo de eenzaamheid in de dorpen tegen te gaan.

Als de officiële opening achter de rug is, veert de handel langs de kraampjes met de diverse verenigingen van Giessen en Rijswijk weer op. Ook in de winkels aan het Parelplein is het gezellig druk. Rond half vier is de doop van de ‘Vijf Zalmen’, de skiff van de dorpen Giessen en Rijswijk, die het in de Altena Regatta gaat opnemen tegen de andere dorpen van Altena.