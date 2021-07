DUSSEN • Veel Dussenaren wilden woensdagavond weleens weten hoe de twintig te bouwen appartementen in de rooms-katholieke kerk eruit komen te zien. Of dat het interessant is om er te gaan wonen.

Daarom was het tijdens de infoavond volle bak in eetcafé ’t Pleintje. Twintig koopappartementen komen er in de H. Maria Geboortekerk, tegenwoordig onderdeel van de Sint Elisabethparochie.

De grootte van de woningen varieert van 57 m2 tot 85 m2. De vanafprijs is 198.000 euro. Initiatiefnemers zijn Jaap Smits en Henri van der Meijden. Hun opzet is vooral de jeugd en de senioren te behouden voor Dussen. “Dat ze hier kunnen blijven wonen.”

Wethouder Shah Sheikkariem die het bijzondere dossier in portefeuille heeft, was er ook speciaal voor naar Dussen gekomen. “Pak je kans als jongere van Dussen”, moedigde hij tijdens een korte inleiding aan.

Veel hobbels

Samen met de gemeente zijn er al veel hobbels om het project van start te doen gaan genomen. Twee kleine hobbeltjes moeten nog wel weggenomen worden, voordat een aannemer kan starten.

De items zonnepanelen op het dak en de 30 parkeerplaatsen die achter de pastorie bij het project zouden moeten komen schreeuwen om aandacht.

Zonnepanelen

“De kerk is een gemeentelijk monument en daar zouden zonnepanelen niet bij passen. We willen dat van deze regel afgeweken word omdat we naar nul energie op de meter streven. We kunnen zodoende niet zonder die zonnepanelen”, legt Jaap Smits uit.

“En die 30 parkeerplaatsen achter de pastorie hoeft voor ons niet. Dat drijft de prijs alleen maar op. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het Vrijheidsplein en de mensen gaan echt niet zo ver lopen om hun auto achter de pastorie neer te zetten”, vervolgt Smits.

Creatief

Wethouder Sheikkariem en de ontwikkelaars hebben samen dus nog wat noten te kraken. “Ik ga proberen creatief mee te denken”, reageerde de wethouder manmoedig.

Wat de zonnepanelen betreft wordt het een mooie discussie, denkt Sheikkariem. “Welke waarde hechten we aan cultuur? Met andere woorden: duurzaamheid versus historie. Zetten we in op de toekomst of vinden we historie belangrijker ? Ik ga mijn best doen voor deze lastige vraagstukken.”

Starters

Het merendeel van de aanwezigen op de infoavond was van de categorie starters.

Sophia, nu woonachtig in het ouderlijk huis in Sleeuwijk, is er eentje van. “Ik kijk al heel lang uit naar een eigen onderkomen. Dit is het eerste wat voor mij wel serieus is. Ik werk in de buurt en het lijkt mij wel wat”, vertelt ze als ze aandachtig de tekeningen bestudeert.

“Er is voor ons helemaal niets te koop dus wie weet of dit in mijn staartje past”, haakt een echte Dussense - ‘zeg maar Anouk - aan. Een van de andere jongere aanwezigen vertelt dat hij toch liever aan de Peerenboom zou wonen. “Lekker vrij daar. Dit ziet er hier wel goed uit, maar vrij wonen is me meer waard.”

Uit de seniorenhoek ook de nodige interesse. Betsie Schalken behoort tot die categorie. Ze is qua interesse echter nog terughoudend. “Als het merendeel jeugd is dat er komt wonen, ga ik er niet in zitten”, zegt ze.

Verzorgingshuis

Kokkie Krooswijk is ook senior en al 25 jaar vrijwilliger in de kerk. “Ik vind het zo jammer dat onze kerk geen verzorgingstehuis wordt. Dat had ik echt graag gezien.”

Bij de aanwezige makelaar Henk-Jan Leijendekker van Makelaars van Altena en de Rabobank-medewerkers konden er vragen worden gesteld.

“Het is een uniek project natuurlijk en ook nog eens energie neutraal”, moedigt Leijendekker aan. En de bank wil goed meedenken om de starters te helpen, klinkt het.

Overigens krijgt ook de parochie op de begane grond een plaats in de nieuwe opzet. Pastor Kees Waas is er blij mee. “Het wordt een ruimte met een eigen ingang op de begane grond zodat we onze vieringen daar kunnen blijven houden.”

Maria

De pastor vindt het ook leuk dat de zes gebrandschilderde ramen, waarop allemaal iets over Maria wordt uitgebeeld, blijven behouden.