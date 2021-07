VVD wil opheldering over bestemmingsplan Andelse kweker: ‘Ons vertrouwen is geschaad’

ANDEL • VVD’er Jan Kolff vraagt zich af hoe lang het college al op de hoogte is van de plannen van de Andelse orchideeënkweker Gerben van Giessen om bij zijn bedrijf aan de Middenweg arbeidsmigranten te huisvesten.

Het stoort Kolff dat de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de uitbreidingsplannen van Butterfly Orchids in februari door het college niet op de hoogte is gebracht van de huisvestingsplannen.

“Of dat bewust gebeurt is durf ik niet te zeggen, maar het college heeft wel de taak om ons als gemeenteraad te informeren”, zegt Kolff.

Hamerstuk

“Wij vertrouwen op het college om ons in het raadsvoorstel te wijzen op de belangrijkste onderdelen van het bestemmingsplan. Nu waren er geen op- of aanmerkingen en ook geen zienswijzen. Dan is het voor de raad een hamerstuk.”

De raadsleden wisten vooraf dus ook niet dat Van Giessen arbeidsmigranten bij zijn bedrijf wil huisvesten, stelt Kolff.

“In de raadsvoorstellen wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van het huisvesten van arbeidsmigranten. Hierdoor heeft u ons vertrouwen geschaad”, schrijft de VVD in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.

Zitten slapen

Maar toch: hebben de raadsleden niet zitten slapen? “We hebben zitten slapen door informatie die we niet hebben gekregen”, zegt Kolff. “Daarnaast kun je redelijkerwijs niet van raadsleden verwachten dat ze ieder bestemmingsplan van a tot z uitspitten. We zijn geen juristen. We vertrouwen op de informatie vanuit het college.”

Hij denkt dat door de manier van informeren ook inwoners niet de kans hebben gekregen om een zienswijze in te dienen. “Door een ontwikkeling voor de huisvesting van arbeidsmigranten te presenteren als een uitbreiding van een bedrijf, is het voor de omgeving niet mogelijk om het effect van het bestemmingsplan goed in te schatten”, staat verder in de vragen te lezen.

Uit de krant

Kolff vult aan: “Want we hebben inmiddels meerdere mensen gesproken die graag hadden willen reageren als ze eerder op de hoogte waren geweest van de plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Inwoners van Andel moesten uit de krant vernemen dat er plannen waren voor de huisvesting. Zelfs direct omwonenden wisten slechts dat het bedrijf zou worden uitgebreid en waren onbekend met de huisvestingsplannen.”

De VVD vraag nu om opheldering: Wie wist wat op welk moment? “Waarom heeft u de raad niet expliciet en direct geïnformeerd, nadat u op de hoogte was gekomen van deze plannen?”

Binnen een week

De liberalen willen dat hun vragen binnen een week beantwoord worden, zodat ze mogelijk vervolgstappen kunnen ondernemen voor dinsdag 13 juli. Dan staat de laatste raadsvergadering voor het reces op de agenda.

“Wat die vervolgstappen worden hangen af van de beantwoording”, zegt Kolff.

AltenaLokaal

Ook Henri Boevé van AltenaLokaal stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag de informatievoorziening over de plannen al aan de kaak.

Voor de huisvestingsplannen heeft Van Giessen in april een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en daarbij hoort een zogenoemde ‘omgevingsdialoog’.

“Hoe de initiatiefnemer dat doet en met wie mag hij zelf weten”, laat een woordvoerder van de gemeente Altena weten.

Vragen beantwoord

“Als gemeente willen we natuurlijk vragen die aan ons gesteld worden netjes beantwoorden. Daarom zijn alle briefschrijvers uitgenodigd in het gemeentehuis, zodat we hun vragen konden beantwoorden. De initiatiefnemer was daar ook bij om de vragen die voor hem waren ook meteen te kunnen beantwoorden.”

Overigens was deze bijeenkomst ‘puur informatief’, zegt de woordvoerder. “De avond heeft dus geen invloed op het reguliere proces van de aanvraag en heeft dus ook niets te maken met het indienen van bezwaren of iets dergelijks.”