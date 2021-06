Andel bezorgd over plannen voor huisvesting arbeidsmigranten

ANDEL • Inwoners van Andel maken zich zorgen over de plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij orchideeënkwekerij Butterfly Orchids.

Drie inwoners van het dorp hebben middels een brief hierover aan de bel getrokken bij het college en de gemeenteraad.

“Wij schrijven deze brief, omdat de omgevingsvergunning nu officieel in behandeling is genomen door de gemeente en wij ons als inwoners van Andel verantwoordelijk voelen om te melden hoe dit onderwerp in onze ogen de leefbaarheid in Andel zwaar beïnvloed”, staat te lezen.

2470 inwoners

De schrijvers benadrukken dat ze met name vraagtekens hebben bij de aantallen arbeidsmigranten die ondernemer Gerben van Giessen bij zijn bedrijf aan de Middenweg wil huisvesten, in relatie tot de huidige 2470 inwoners van Andel.

“De ondernemer spreekt over het realiseren van huisvesting voor 274 mensen (arbeidsmigranten). Er wordt ook gesproken over de realisering van het plan in twee fases. Onbekend is op dit moment hoe die fases eruit zien en hoeveel huisvesting er in totaal in twee fases gerealiseerd wordt. Zijn dit dan toch de in de wandelgangen genoemde 500 plaatsen?”, vragen ze zich af.

Ook zouden bijvoorbeeld voorzieningen in Andel, zoals huisarts, supermarkt, recreatie, het strandje, de horeca, sportverenigingen en het wegennetwerk niet berekend zijn op een dergelijke plotselinge stijging van het inwoneraantal, stellen de briefschrijvers.

Dorpsidentiteit bewaren

“De arbeidsmigranten zullen zonder kennis van de dorpscultuur en identiteit onderdeel uit gaan maken van het dagelijks leven in de kern en gebruik gaan maken van de geneugten van het dorp. Hoe moet Andel zijn dorpsidentiteit bewaren en vasthouden, als er een toevoeging is van 11 procent inwoners/bewoners, die geen binding hebben met de dorpscultuur en identiteit, maar die wel een onderdeel uit gaan maken van het dagelijks leven in de kern?”

Tegelijkertijd vragen de bezorgde Andelnaren zich af of het draagvlak voor de plannen wel voldoende gepeild is en spelen volgens hen ook bredere maatschappelijke vraagstukken.

Geen bijbaantje meer

Zo zou de jeugd geen bijbaantje in de kas meer hebben, omdat dit werk gedaan wordt door arbeidsmigranten en zou er sprake kunnen zijn van waardevermindering van onroerend goed in directe omgeving locatie en dorp Andel.

De brief aan het college en de raadsleden van Altena is ook verstuurd naar Van Giessen, zodat hij ook op de hoogte is van de communicatie en het wel of niet aanwezige draagvlak in het dorp, aldus het drietal.

Informatieavond

“Hierbij hebben wij het voorstel geopperd om een informatieavond te beleggen in ‘t Buitenhoff. Dit in bijzijn van de verantwoordelijke wethouder en de ondernemer zelf. Dit voorstel, omdat wij ervaren dat de vragen en zorgen die wij uiten niet alleen bij ons spelen.”