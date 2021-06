Vierde deel ‘Kleine geschiedenissen van Dussen’

DUSSEN • Recent verscheen een boek (220 p.) over de Baan in Dussen. Het is deel 4 in de serie ‘Kleine geschiedenissen van Dussen’ van auteur Ton Lensvelt.

Aan de hand van oude kadasterkaarten wordt de bewoningsgeschiedenis geschetst en de rol van het riviertje de Dusse belicht. Tevens blijkt dat er aan de Baan ook tol werd geheven.

In de negentiende eeuw was het boerengeslacht De Rooij er behoorlijk invloedrijk, een rol die later werd overgenomen door Van der Beek.

Bij de beschrijving van de 20ste eeuw is er aandacht voor de bedrijvigheid. Herkenbaar, onthullend maar ook ontroerend wordt het wel en wee van de Baansen beschreven en de onderlinge saamhorigheid belicht.

Het boek is verkrijgbaar bij supermarkt Spar in Dussen voor een bedrag van 9 euro.