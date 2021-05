Car Lock Systems: 25 jaar marktleider

SLEEUWIJK • Car Lock Systems viert deze maand haar 25-jarig jubileum. De specialist in originele autosleutels en -sloten op code is uitgegroeid tot Europese marktleider en een veelzijdige werkgever.

Ze hebben 30.000 klanten in vijftien Europese landen. Ze produceren duizend unieke orders per dag. Maar óók Car Lock Systems begon klein: met één man en één idee.

Henk Verhoeven werkte in de jaren ‘90 in het magazijn van de Peugeot-garage in Sleeuwijk. Hij was het zat dat hij wéken moest wachten tot bestelde sleutels en/of sloten binnen kwamen.

Hij besloot vervolgens om machines te kopen en zelf het maatwerk voor zijn rekening te nemen. Al gauw kreeg hij meerdere Peugeot-dealers als klant en daarna volgden Citroën en Renault. In 1996 richtte hij – met toen al een indrukwekkend klantenbestand van 850 dealers – het huidige Car Lock Systems op.

De huidige klantenkring bestaat uit autobedrijven, autoschadebedrijven, dealers, auto-importeurs en autofabrikanten uit heel Europa.

Vier talen

Met één telefoontje naar Sleeuwijk - waar ze in vier talen te woord worden gestaan - hebben ze binnen 24 uur een nieuwe autosleutel of autoslot op code in huis. Bestellen kan natuurlijk ook online.

“Er is geen stiftje hetzelfde geslepen. Iedere sleutel en ieder slot is op maat gemaakt voor een auto die al rijdt. Als morgen iemand in Noorwegen zijn sleutel verliest, dan slijpen wij aan de hand van het chassisnummer de sleutel op maat. We sturen deze op en de volgende dag heeft de garage in Noorwegen de sleutel in huis”, vertelt Jasper van Herwijnen.

Hij liep 25 jaar geleden bij Henk binnen op zoek naar werk. Sinds 2012 heeft hij samen met Iskander Kuijer de leiding over het bedrijf.

Jifeline

Wanneer klanten problemen ondervonden met de programmering van de sleutels, vroeg Car Lock Systems Frank Bouman om de technische support te doen. De ene keer kon hij het telefonisch oplossen, de andere keer stapte hij op de motor en ging hij naar de klant toe.

Dan wist hij vaak het probleem zo te tackelen dat het nooit meer voorkwam. Naarmate er steeds meer internationale klanten aansloten, ontstond er een acuut probleem.

“We konden geen goede support meer leveren aan klanten die meer dan 100 kilometer van ons vandaan zaten”, herinnert Frank. “Wat nou als we hen op afstand gaan helpen?, dachten we op een avond. In plaats van dat ik mijn laptop op locatie aansluit op de OBD-stekker in de auto, gaan we die stekker virtualiseren. Het was een wild idee en er kwam nogal wat bier en bravoure aan te pas, maar zo is Jifeline in 2010 geboren.” De naam is ontleend aan de voornamen van de vier directeuren: Jasper, Iskander, Frank en Erwin.

Uit de hand

Jifeline bleek niet alleen voor Car Lock Systems de gedroomde oplossing. Frank: “Doordat voertuigen steeds complexere elektronica hebben, zitten garages en schadeherstelbedrijven soms met de handen in het haar.

Niet alle monteurs kunnen met al die elektronica overweg, terwijl wij ICT’ers in huis hebben die dat wel kunnen via de tool die wij gebruikten om de sleutels te programmeren. Garages kunnen via Jifeline op afroep, zonder afspraak, een specialist inschakelen.”

“Het is volledig uit de hand gelopen”, zegt Frank met gevoel voor humor. Ze hadden tien jaar geleden niet gedacht dat Jifeline nu een team van 42 specialisten in dienst zou hebben, waaronder techneuten van de Universiteit Nijmegen en HTS Autotechniek. Ze werken vanuit Sleeuwijk en Arnhem en geven support in maar liefst elf talen.

Uniek

“Met Jifeline en Car Lock Systems hebben we iets unieks in handen. We doen wat anderen niet doen en zijn met beide bedrijven marktleider in Europa”, zeggen Jasper en Frank met gepaste trots.

De bedrijven hebben in totaal bijna honderd medewerkers in dienst. “Een flink aantal is al meer dan 12,5 jaar in dienst. Dat zie ik als een compliment. We laten mensen doorgroeien in waar ze goed in zijn. Zo blijven Car Lock Systems en Jifeline groeien.”