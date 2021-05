Politiek wil groen licht voor appartementen in Dussense kerk

DUSSEN • VVD en ook CDA willen dat het plan voor startersappartementen in de rooms-katholieke kerk in Dussen snel uitgevoerd wordt.

De liberalen hadden eerder al vragen gesteld over de plannen, omdat initiatiefnemers Jaap Smits en Henri van der Meijden hadden aangegeven dat de voortgang van hun plannen voor 25 startersappartementen in de Dussense kerk, sinds 2007 een gemeentelijk monument, gefrustreerd wordt door de commissie ruimtelijke kwaliteit.

Afwijken

VVD herhaalt in nieuwe schriftelijk vragen nog maar eens de vraag of het college bereid is om af te wijken van het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit, zodat het project toch door kan gaan.

"Natuurlijk hecht de VVD aan het behoud van erfgoed en de rol van de commissie daarin. Tegelijkertijd vinden wij dat er meer rekening gehouden mag worden met de economische haalbaarheid van dit specifieke plan én met de concessies die al door de initiatiefnemers gedaan zijn", zeggen VVD'ers Pim Bouman en Rik van der Pluijm.

Ingrijpen

"Omdat de commissie er niet in slaagt te komen met een realistisch advies, roept de VVD het college op om in te grijpen. We vragen het college dan ook of het bereid is af te wijken van het advies van de commissie, om zo dit project door te laten gaan. Op die manier weten de initiatiefnemers waar ze aan toe zijn en kan er in de kerk van Dussen binnenkort fijn gewoond worden. Als alleen verlieslijdende plannen worden goedgekeurd, komen de woningen er nooit, blijft de kerk leeg en gaat het gebouw verloren."

Ook CDA'er Arno Bouman roept het college in zijn blog op om te stoppen met twijfelen.

Past perfect in de ambitie

"Zorg hiermee dat de appartementen betaalbaar blijven en leg dus het laatste advies van de commissie naast u neer! Het plan past perfect in de ambitie om meer woningen te realiseren voor de doelgroepen jongeren en senioren en het doet voldoende recht aan de monumentale waarden."

De ontwikkeling van appartementen in de rooms-katholieke kerk in Dussen is voor het college van B&W nog altijd een haalbare kaart, antwoordde het college vorige week nog op vragen van de VVD.

"We hebben de initiatiefnemers duidelijk meegegeven dat er enkel zal worden meegewerkt aan een herontwikkeling met behoud van de monumentale waarden en we achten dit ook nog steeds mogelijk", aldus het college toen.

Wij hebben eerder onze verbazing geuit (en vragen gesteld) over de gang van zaken rondom het plan om in de kerk van Dussen starterswoningen te bouwen. De twee initiatiefnemers worden daar vertraagd door de commissie ruimtelijke kwaliteit. (1/3) — VVD Altena (@VVDAltena) May 21, 2021