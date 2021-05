Gereformeerde gemeente Veen organiseert autopuzzelrit

VEEN • De activiteitencommissie nieuwbouw van de gereformeerde gemeente in Veen organiseert op Tweede Pinksterdag een autopuzzelrit door Brabant.

Natuur, cultuur plezier, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gezellig gezinsuitje. Bij de start krijgen deelnemers een tas met versnaperingen voor onderweg.

De kosten zijn 7,50 euro per volwassene en 4 euro per kind (max. 25 euro per auto).

Leuke prijzen

Zowel voor de volwassenen als voor de kinderen zijn er leuke prijzen.

Kinderen kunnen aan de hand van foto’s meepuzzelen. Aanmelden via actie-ggveen@outlook.com.