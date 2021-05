Herman en Rijna Kortlever stoppen met Marskramer Rijswijk: ‘Gevoel van rust overheerst’

RIJSWIJK • Herman en Rijna Kortlever stoppen na ruim 26 jaar met De Marskramer in Rijswijk.

De gevolgen van de pandemie zijn voor niemand leuk en zeker ook niet voor Herman Kortlever, die leeft voor het contact met zijn klanten en de service die hij ze met zijn winkel in de Rijswijkse Zalmpassage kan bieden.

Door de coronamaatregelen loopt deze vrijdagmorgen slechts een handjevol klanten rond in de Marskramer, goed voor een klein deel van de normale omzet.

Via Whatsapp

Tijdens de eerste lockdown heeft Herman via Whatsapp nog wel wat van zijn verkoop proberen te maken. Maakte hij foto’s van o.a. speelgoed en waterkokers en verstuurde die met de prijzen erbij om die vervolgens ook te bezorgen. “Je wil niet weten met hoeveel mensen ik op een gegeven moment aan het appen was.”

Het tekent de positie van zijn warenhuis in Rijswijk. Vertegenwoordigers van Marskramer Nederland verbazen zich nog wel eens over hoe zo’n grote winkel in een dorp nog kan bestaan, vertelt Herman lachend. Dat komt niet alleen door het assortiment, maar ook door de service, legt hij uit.

Mens en mens

“Wij denken altijd met de klanten mee en helpen ze als ze een vraag hebben. We zijn er ook voor een praatje, we luisteren naar de mensen die gewoon even hun verhaal kwijt willen. Die belangstelling alleen al levert altijd wat op. Je staat hier niet alleen als winkelier en klant, maar ook als mens en mens.”

Herman groeide op met klantvriendelijkheid, zoals hij het zelf zegt. Zijn ouders hadden een kruidenierswinkel en bakkerij.

Niet naar het Parelplein

Toch hebben Herman en zijn vrouw Rijna besloten om deze zomer niet mee te verhuizen naar het Parelplein, waar het nieuwe winkelhart van Giessen en Rijswijk komt. Niet vanwege corona, wel vanwege hun leeftijd – beiden zijn in de 60 – en hun gezondheid.

“We werken zes dagen in de week en hebben jaarlijks twee weken vakantie. We hopen dat we straks een stukje rust krijgen en meer vrijheid om dingen te ondernemen.”

Bovendien speelt de investering in een nieuwe winkel aan het Parelplein een rol. “Dat bedrag heb je niet in vijf of zes jaar terug verdiend. We kiezen nu voor onszelf. Deze kans krijgen we maar één keer.”

Begrip in de streek

In 1995 neemt het echtpaar Kortlever het warenhuis in Rijswijk over van Ad en Corrie Swart, met wie Herman en Rijna vanaf dat moment zakelijk én persoonlijk een goede band zullen hebben. Mooie jaren voor Marskramer en De Zalmpassage volgen. Het winkelcentrum was een begrip in de streek.

Herman verkoopt niet alleen huishoudelijke artikelen, cadeaus en speelgoed, maar ook staatsloten en klanten konden bij hem terecht voor poststukken en geldopnames. De weken in de aanloop naar sinterklaas waren jaarlijkse hoogtepunten.

“Dan stonden we gewoon met acht mensen in de winkel om mensen te helpen. Klanten gingen dan met stapels cadeautjes de deur uit. Dat is nu wel anders, in de tijd van online winkelen.”

Maar ook op dat vlak bewijst Herman regelmatig zijn meerwaarde. “Als we een artikel niet in de winkel hebben, bellen we met collega’s en hebben klanten het soms nog dezelfde dag in huis. Sneller dan via internet.”

Opheffingsuitverkoop

Deze maand is bij Marskramer de opheffingsuitverkoop begonnen.

Veel mensen in Rijswijk weten dat de winkel stopt en daar komt ook bij dat Herman en Rijna afscheid moeten nemen van hun trouwe personeel. De twee huidige werknemers zijn al ruim twintig jaar in dienst.

“Dat zegt ook iets over de manier waarop we hier met elkaar omgaan”, vindt Herman. “We zijn altijd één familie geweest. We hebben lief en leed met elkaar gedeeld.”

Moeilijke beslissing

Enkele jaren geleden moest Herman noodgedwongen al twee van zijn personeelsleden ontslaan. Ook zij werkten er al meer dan twintig jaar. Dat viel hem zwaar. “Ik had het besluit een aantal jaren voor me uitgeschoven, maar op een bepaald punt kon ik niet anders. Een hele moeilijke beslissing.”

Zoals al eerder aangehaald, het besluit om deze zomer met de winkel te stoppen geeft rust. “Het gevoel van de rust die komt overheerst, maar we gaan het ook ontzettend missen.”

Herman en Rijna zijn van plan er wat vaker op uit trekken en gaan op zoek naar activiteiten, waarmee ze zich nuttig kunnen maken en die voldoening geven.

“Elke dag een stuk fietsen of maar op de bank hangen is ook niks”, zegt Herman, die nog wel drie winkelruimtes verhuurt aan het Parelplein. Eén daarvan is nog beschikbaar.

Binding blijft

Door zitting in de VVE zal hij nog wel in Giessen en Rijswijk blijven komen. “De binding blijft”, stelt de Meerkerker. “We zijn dankbaar voor alles wat we hier met elkaar en met respect voor elkaar hebben mogen doen. We wensen iedereen veel gezondheid en voorspoed toe.”