Afgelopen weekend weer autobrand in Veen, derde deze maand

VEEN • Afgelopen weekend is in Veen wederom een auto in de brand gestoken. Het is de derde autobrand in december.

De auto vatte zondag rond 00:05 uur vlam op de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat. Het is een traditie in Veen om in de decembermaand stookauto’s in brand te steken. Dit gebeurt altijd op dezelfde kruising in het dorp.

Ook deze keer stond er veel volk te kijken. Enkele honderden mensen kwamen op de brand af. Ook werd zwaar vuurwerk afgestoken, maar toen de brandweer ter plaatse kwam bleef het rustig. Een berger heeft het wrak van de kruising gehaald.