Bouw faunatoren Dussen officieel begonnen

DUSSEN • In aanwezigheid van wethouder Roland van Vugt is maandagmorgen in Dussen de eerste schroefpaal geboord voor het fundament van een zogenaamde 'faunatoren'.

De toren, die uiteindelijk zes meter hoog moet worden, is speciaal ontworpen als huiszwaluwentil, een kraamkamer voor vleermuizen en insectenhotel. De achthoekige vorm van de kap is een knipoog naar de eveneens achthoekige toren van het naastgelegen Kasteel Dussen.

Eind maart vindt de officiële opening en onthulling plaats.

Basisscholen

Voor de invulling heeft de projectgroep contact gezocht met de lokale basisscholen om ook de jeugd bij het project te betrekken.

De gemeente Altena, Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap hebben een belangrijke financiële bijdrage aan het project geleverd.

Roel Wigman van het Natuurinclusief Altena, Linda van Zwet en Len Bruining van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur zijn initiatiefnemers van het project.