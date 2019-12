Zwarte Cross-vuurwerk nu al in trek bij Vuurwerk Veen

VEEN • De echte liefhebbers hebben in oktober al een bestelling geplaatst bij Vuurwerk Veen. Met name de Zwarte Cross-melkbus valt in de smaak.

Tante Rikie's Kruittuintje, De Buurtmaker en De Binnenhuisarchitect - 'voor wie de boel eens flink wil verbouwen' - , de namen van de vuurwerklijn van Zwarte Cross liegen er niet om.

Het pronkstuk is toch wel De Melkbus: spectaculair sier- en knalvuurwerk ineen, waar kopers toch wel een flink aantal minuten plezier aan zullen beleven, zegt Dennis van Roosmalen van Vuurwerk Veen. Mensen reageren dan ook enthousiast.

De Melkbus

"Toen we De Melkbus op Facebook plaatsten, kregen wel veen positieve reacties." Hij raadt aan om De Melkbus op tijd te bestellen: "Want op is op." Sinds oktober druppelen de eerste vuurwerkbestellingen alweer binnen bij Van Roosmalen.

Gedurende november loopt het aantal langzaam op en in december 'regent het', zoals hij het zelf omschrijft.

"Vanaf 21 december gaat het helemaal los." Liefhebbers kunnen bij Vuurwerk Veen terecht voor vuurwerk van drie leveranciers: Zena, Vuurwerktotaal en Vuurwerktoppers. Variërend tussen mooi en degelijk en het zwaardere geschut. Een kijkje in de nieuw ingerichte vuurwerkzaak aan de Bagijnhof 19 loont sowieso, want aan de hand van de verpakking wordt meteen duidelijk wat voor vlees de koper in de kuip heeft. Het aanbod is bovendien groter dan voorheen, vertelt Van Roosmalen.

Losse potten

"We hebben dit jaar meer aandacht voor losse potten, want daar is een groter publiek voor. Maar ook de mensen die ouderwets willen knallen komen hier aan hun trekken." Online bestellen kan al via de website. Op 28, 30 en 31 december kunnen mensen terecht in de winkel.

http://www.vuurwerkveen.nl