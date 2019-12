Dilemma-bos in Museumeiland over goed en fout in 40-45

De expositie 'De Biesbosch 75 jaar bevrijd' is tot en met mei te zien in het museum. (Foto: Hannie Visser-Kieboom)

De expositie 'De Biesbosch 75 jaar bevrijd' is tot en met mei te zien in het museum. (Foto: Hannie Visser-Kieboom)

WERKENDAM • 'Zou je lid worden van de NSB als al je vrienden lid worden?' Het is één van de indringende vragen in het 'Dilemma-bos' in de expositie De Biesbosch 75 jaar bevrijd'.

De expositie geeft een compleet beeld van alles wat zich afspeelde in de Biesbosch in de vijf wrede oorlogsjaren. De expositie in het Biesbosch Museumeiland schetst niet alleen een beeld van de Biesbosch-crossings tussen bezet en bevrijd gebied in de laatste oorlogswinter, maar ook van de Merwedegijzelaars, van de 75 Duitse soldaten die gevangen werden genomen, van onderduikers en van verstopte binnenvaartschepen.

Houten kano

Bijzonder is de originele houten kano van de Sliedrechtse crosser Frans Jorissen, die als 'wildcrosser' vele nachten het frontgebied in de Biesbosch doorkruiste. Museumvrijwilliger Alfons van Bokhorst werkte anderhalf jaar aan het verzamelen van de verhalen en de materialen.

"We hadden al veel voorwerpen in ons depot, maar we kregen ook veel aangeboden, zoals die originele kano van Frans Jorissen. Zijn vrouw leeft nog, maar zij wist niet eens meer dat de kano nog op zolder lag." Ook de spullen die de crosser meenam op zijn tochten zijn te zien in één van de vitrines in de expositie, zoals de vitaminesnoepjes van de Engelsen.

De vormgeving van de expositie is uitgevoerd in nachtblauw met rode accenten. Ook is veel zwart verwerkt, als verwijzing naar de nachtelijke gevaren tijdens de laatste oorlogswinter in de frontlinie. Filmpjes en enkele levensgrote foto's verlevendigen de expositie, die werd samengesteld samen met Brabant Remembers.

Moreel gedrag

Voorzitter Ton Rombouts opende zaterdag de expositie en zoomde ook in op het Dilemma-bos. "We willen ook jongere generaties lessen meegeven over moreel gedrag. Je mag niet wegkijken bij onrechtvaardigheid."

Na de opening mogen de genodigden de expositie bekijken. Eén van hen is Anja van der Starre, die zich al jaren inzet voor erkenning voor het leed van de Merwedegijzelaars. "Ik had al contact met het museum. Zij vroegen of ze informatie van mijn website mochten gebruiken, ik heb ook enkele teksten nagelezen. Maar de vormgeving overtreft echt mijn verwachtingen."

Ries Boevé uit Almkerk is eveneens lovend over de expositie. "Mijn vader was rietsnijder in de Biesbosch, ik kende de verhalen wel. Maar als je het allemaal zo bij elkaar ziet, het is niet niks wat daar allemaal gebeurd is." Naast een bezoek aan de expositie kan vanaf het museum ook een 'belevingsvaarroute' worden gevaren met de fluisterboot. De schipper vertelt onderweg verhalen over de oorlog in de Biesbosch.

Hannie Visser-Kieboom