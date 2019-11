Hanks gezin moet kat laten inslapen na zware mishandeling

HANK • In Hank lijkt een kattenhater actief. De familie Peeters moest de 3-jarige kat Bebe zondag laten inslapen, nadat het dier was thuisgekomen met een klaplong en een flinke vleeswond aan zijn pootje.

Iets voor half 12 strompelde Bebe zondagmorgen de tuin aan de Frans Hanegraafstraat in Hank in. Het beestje was zwaargewond en ademde moeizaam. Zijn pootje hing er slap en vuurrood van het bloed bij. Bebe werd bij de buitendeur opgevangen door zijn baasje van 2,5, het zoontje van Len en Huub Peeters. "Die had in eerste instantie nog niet zo goed in de gaten wat er aan de hand was", vertelt Huub.

Maar zijn ouders wel. Snel gingen ze met hun kat naar de dierenarts. "Daar kregen we te horen dat Bebe een klaplong had en in de andere long bloed gelopen was, doordat zijn ribben bovenaan zijn borstholte gebroken waren en hierbij een bloedvat en zijn longen geperforeerd hadden. Langzaam sijpelde er steeds meer bloed in zijn long. Zijn pootje had een enorm flinke vleeswond, die tot aan het bot open was."

Mishandeling

De dierenarts oordeelde dat deze verwondingen niet kwamen door een aanrijding, maar door moedwillige mishandeling, die waarschijnlijk niet ver van het huis van de familie Peeters heeft plaatsgevonden, denkt Huub. "Anders had Bebe nooit op eigen kracht terug kunnen komen. Volgens de dierenarts gierde de adrenaline hem door het lijf en is het hem daardoor gelukt ons huis te bereiken."

Op camerabeelden van camera's die rond de woning hangen is te zien hoe het beestje de tuin in komt. Ongeveer tien minuten daarvoor is een hard geluid te horen, beschrijft Huub.

Schep of mes

"Iemand heeft Bebe met een metalen voorwerp, misschien een schep of een mes, keihard geslagen. Het is letterlijk bij ons om de hoek gebeurd, dus de dader moet iemand uit de buurt geweest zijn. We hebben wel vermoedens, maar je hebt natuurlijk wel hard bewijs nodig, voordat je iemand beschuldigt."

Uit de reacties op een Facebook-bericht over de mishandeling blijkt dat het niet de eerste en enige keer is dat huisdieren in Hank en omgeving door onbekende oorzaak gewond terugkeren bij hun baasjes.

"Of mensen vinden hun kat terug in Raamsdonksveer. Het lijkt er dus sterk op dat er hier in Hank iemand moedwillig katten pijn doet of ze over het water uitzet", zegt Huub. "Eind vorig jaar was het dorp nog in de ban van een persoon die honden mishandelde, maar daar is niemand voor gepakt. Daarna is het een tijdje stil geweest."

Aangifte gedaan

Via Facebook en via de media hoopt de familie Peeters op meer informatie, zodat de 'kattenhater' uiteindelijk gepakt kan worden. Er is aangifte gedaan bij de politie. "Wij rusten niet, voordat deze malloot gepakt is", benadrukt Huub.

Om Bebe verder lijden te besparen werd besloten om het dier in te laten slapen. Hij is gecremeerd en zijn as heeft een plekje in de woonkamer gekregen.

Goedsul

"We hebben hem van jongs af aan opgevoed. Bebe was een echte goedsul, die iedereen altijd een kopje kwam geven. Hij was helemaal niet mensenschuw. Hij was altijd in en rondom het huis te vinden, zat vaak op het veldje hier. Bebe heeft zondag net de verkeerde getroffen."

Tom Oostra