Brandende afvalcontainer zorgt voor commotie in Hank

HANK • De brandweer rukte zaterdagmiddag uit voor een brand in een schuur aan het Warmondplein in Hank. Eenmaal ter plaatse bleek het om een brandende afvalcontainer te gaan.

Omstreeks 17:50 uur was er aan het Warmondplein in Hank een melding gedaan van een buitenbrand. Al snel volgde er een melding van een brand in een schuur.

Verdere schade voorkomen

Ter plaatse bleek een afvalcontainer in brand te staan. Deze stond tegen een schuur, die daardoor vlam dreigde te vatten. Dit kon nog net voorkomen worden. De brandende container is geblust en verdere schade kon voorkomen worden.

Wel was er een flinke hoeveelheid rook in de naastgelegen woning getrokken. De brandweer heeft de woning geventileerd.

Brandweer Dussen

Wat bijzonder was is dat de brandweer van Dussen is opgeroepen voor de buitenbrand en het ook brandweer uit Dussen was aan wie de schuurbrand werd gemeld.

Dit terwijl Hank gewoon een eigen brandweer heeft, maar die was pas acht minuten later opgeroepen.