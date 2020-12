Auto raakt bij Wilhelminasluis van de weg

ANDEL/GIESSEN • Een automobiliste is vrijdagmorgen met haar wagen van de weg geraakt bij de Wilhelminasluis bij Andel.

De auto reed op de N322 en kwam uit de richting van Poederoijen.

De bestuurster is vermoedelijk de macht over het stuur verloren, in de berm geraakt en zo van de dijk af gerold. Hierbij is de auto vermoedelijk een keer over de kop geslagen.

Brandweer, ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurster moest even worden nagekeken door het ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De berger had wat moeite met het bergen van de auto, omdat deze erg ver dan de weg af stond. Uiteindelijk is het gelukt de auto weer boven te krijgen.