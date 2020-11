Sportvliegtuig botst bij Veen vermoedelijk op drone

VEEN/AALST • Een sportvliegtuig moest vrijdagmiddag halsoverkop terugkeren naar Eindhoven Airport na een botsing met hoogstwaarschijnlijk een drone ter hoogte van Veen en Aalst.

Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel schade aan het vliegtuig.

Rond 14:45 uur vlogen twee personen op ongeveer 600 meter hoogte in het sportvliegtuig. Ter hoogte van de plaatsen Aalst en Veen, in de buurt van het recreatiegebied De Neswaarden, hoorden de vliegers een harde klap en voelden dat iets tegen het vliegtuig was gebotst.

De vliegers besloten direct terug te keren naar de Eindhoven Airport. Daar vroeg de piloot aan de luchtverkeersleiding om het landingsgestel op schade te inspecteren door langs de toren te vliegen.

Inspectie

Hierop heeft de luchtverkeersleiding een in de buurt vliegende Apache-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht gevraagd om de inspectie vanuit de lucht uit te voeren. Er zijn geen beschadigingen aan het landingsgestel waargenomen en is een voorzorgslanding gemaakt die verder goed verliep.

Er is een deuk geconstateerd aan de neus van het toestel en schade aan de propeller, waarschijnlijk veroorzaakt door een drone. Sporenonderzoek door het team Luchtvaarttoezicht van de Landelijke Eenheid sluit uit dat de schade is veroorzaakt door een botsing met een vogel.

Getuigen

De politie zoekt getuigen en wil de dronebestuurder graag spreken. Verder wijst de politie op de gevaren die kunnen ontstaan als dronevliegers zich niet aan de regels houden. Er is een limiet ingesteld van 120 meter hoogte voor drones. Daarnaast moeten ze in het zicht van de vlieger blijven.