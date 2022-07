Wielerfeest in Giessenburg; recreanten-winst voor thuisrenner Arno Hartog

GIESSENBURG • De organiserende Oranje Brigade zegde het rondje in het dorp na twee Coronajaren gedag en keerde terug naar de vertrouwde Peursumse polder. Met succes, want het wielerpubliek werd zaterdag 2 juli verwend van de eerste tot de laatste kilometer. Wind en zon, maar zeker de winst van local hero Arno Hartog droeg bij aan de feestvreugde.

Met bier in zijn hand besteeg Hartog, in het verleden goed voor 40 overwinningen op het hoogste amateurniveau, het podium. "Het was onderweg zwaar gokken, Met enkele sterke ploegen om mij heen, moest ik mij rustig houden. Uiteindelijk reed ik ze op mijn nieuwste blad van 55/11 er allemaal uit. Met zeker 60 in het uur. Een week of drie geleden heb ik dat grote verzet er opgezet en ik voelde dat de vorm er aan zat te komen. Dit is het mooiste wat er is, gewoon winnen." En dat deed de voorzitter van het lokale wielercomité.

Slagroom op de taart

Ongetwijfeld was zijn krachtige sprint de slagroom op de taart. De kers zat er door de perfecte omstandigheden al op. "In de laatste editie van 2019 regende het de hele dag en stonden er slechts zestien Eliterenners aan de start. We proberen er een leuk dorpsfeest van te maken. Met dank aan de vrijwilligers, die ik met één appje weer had gemobiliseerd en ook de vertrouwde sponsors haakten niet af. We moesten wel meer deelnemers hebben en zijn daarom weer teruggegaan naar de polder. Een goede keuze, want al snel bleek de animo onder de renners een stuk groter. Al blijf ik het schandalig vinden dat van de 107 inschrijvers er uiteindelijk ‘maar’ 71 aan de start staan. Het is goed te doen, maar ik had er liever 100 gehad. Ze komen zo makkelijk niet opdagen..."

De aangeschoven Jan van Arckel coryfee Jan de Bruin had de oplossing. "Veertien dagen schorsen. Net als in de jaren ‘70."Lang balen deden Hartog en De Bruin niet, want zij kregen een pracht wedstrijd te zien. Vanaf de eerste minuut was er strijd. Jarri Stravers uit het naburige Groot-Ammers was zonder twijfel de meest strijdlustige renner van het peloton.

"Het ging wel lekker en ik voelde mij goed vandaag. Natuurlijk had ik kunnen wachten op de sprint, maar in dit polderrondje durfde ik het wel aan om weg te rijden. De eerste keer deed ik dat met Niels Boele en Storm de Wijs. Toen we teruggepakt werden probeerde ik het later nog een keer. Maar het lukte niet. Teleurgesteld ben ik zeker niet, want zo koersen voor eigen publiek is leuk. Bovendien komen er nog genoeg wedstrijden", lachte Stravers.

Dikke zoen van oma

Zijn ploeggenoot Jens van den Dool genoot ook met volle teugen. Met een dikke zoen van zijn oma en de nodige felicitaties van zijn collega’s blikte hij terug op de levendige wedstrijd. "Er werd snel gereden en dat tempo kon ik makkelijk volgen. Omdat ik geen echte sprinter ben, probeerde ik twee ronden voor het einde weg te komen. Ik kreeg twee man mee. Bert Jacob Buijk ken ik redelijk goed, maar in de wedstrijd liet hij geen sterke indruk achter. Van Bastijn Boele weet ik dat hij meer schaatser is en dus wel snel zou kunnen zijn. Maar hij kreeg kramp en dus was ik redelijk safe. Vandaag was ik zeker niet de snelste, maar had wel het meeste over."

Hardinxvelder Buijk, getooid met lange wapperende haren, knikte. "Een mooi parkoers, waar je lekker door kon rijden. Ik rijd hier liever dan in het dorp met veel bochten. We zaten in een goede ontsnapping, met Jens als verdiende winnaar. Ik moest echt serieus aanzetten om hem bij te blijven. Toen dat lukte, waren mijn krachten wel grotendeels op."

Dat gold niet veel later ook voor de vele rijders in de Funklasse en de Inwonersronde. Aangemoedigd door de plaatselijke bevolking, die de nodige versnaperingen achter de kiezen had, reden de Giessenburgers zich het snot voor de ogen. Speciale aandacht kreeg Nijs Bode, toen zijn supporters hem bij elke ronde verwelkomden met het spandoek in de ene en een fles Hertog Jan biertje in de andere hand.

Gelukkig was de jeugd nog wel getuige van de geweldige sprint van Arno Hartog in de meer dan serieuze wedstrijd voor licentiehouders. Aan de start verschenen niet de minste rijders. De latere nummer 2 Kenny Bongers uit Hardinxveld-Giessendam, Gorcumer Sandro Cara, Joost-Jan Kool uit Lexmond en niet te vergeten de marathoncracks van weleer Jochem en Nick Uithoven kunnen nog steeds de nodige kilometers wegtrappen. Maar er stond geen maat op de 46-jarige Hartog. En dus bleef het nog lang onrustig in de tent op de hoek van de Vierendeelweg en Peursumseweg.

Theo Sprong





Prachtig Hoogbloklander Jens vd Dool van @janvanarckel wint wielerronde #Giessenburg voor Bart Jacob Buijk uit Hardinxveld en Bastijn Boele uit Leiden. #hetkontakt @KontaktAlblas pic.twitter.com/ougckZ2i2S — TheoSprong (@TheoSprong1963) July 2, 2022