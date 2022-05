Dieter Terlouw (9) uit Hoornaar tweede op NK-dammen

HOORNAAR • Dieter Terlouw is er net niet in geslaagd om Nederlands kampioen dammen voor spelers tot 10 jaar te worden.

Na een spannende barrage moest hij het hoofd buigen voor zijn opponent uit Hoogeveen. Wat restte was een zeer verdienstelijke tweede plaats, waaraan rechten voor deelname aan het jeugd EK in augustus en het jeugd WK in oktober of november, beide in Turkije, zijn verbonden.

Voor de jonge Hoornaarse dammer was het zijn eerste deelname aan een landelijk kampioenschap. Met een zekere hoop op een top-5 klassering was Dieter, samen met zijn begeleider, naar Den Haag afgereisd. Maar liefst negen partijen moest de negenjarige dammer, lid van jeugddamclub VGO spelen, niet wetende dat er nog drie barrages zouden volgen.

Na een vlotte start en fraaie winst verloor Dieter zijn tweede wedstrijd van de dag van de latere kampioen. Hij was snel over zijn teleurstelling heen en won zijn volgende zeven partijen overtuigend. Aangezien zijn enige concurrent ook alles bleef winnen leek hij op de tweede plaats af te stevenen. Tot in de voorlaatste ronde door een onverwachte nederlaag van de koploper alles weer openlag.

Na het reguliere toernooi stond Dieter op een gedeelde eerste plaats. Het toernooireglement schreef voor dat er twee barragewedstrijden moesten worden gespeeld om uit te maken wie kampioen zou worden. Ook dat leverde geen winnaar op. Beide spelers wonnen een partij.

De derde partij moest de beslissing brengen. Tot in het eindspel, met voor beide spelers nog 7 schijven op het bord, ging het gelijk op. Dieter kreeg voordeel door een kleine combinatie. Zijn voordeel kon beslissend worden als zijn tegenstander de correcte slagzet had gespeeld. Dieter zag niet dat hij verkeerd sloeg, waarna hij zelf in een lastig eindspel alsnog aan het kortste eind trok.

Na een fysiek zware dag mocht Dieter van Ton Sijbrands, oud-wereldkampioen en nog altijd één van de beste dammers van Nederland, de mooie bokaal in ontvangst nemen.

Alom tevredenheid bij Dieter en de leiding van de jeugddamclub uit Hoogblokland. Verrassend en fijn dat zo kort na de herstart in maart al een succes gevierd kan worden. Jeugdige dammers zijn iedere vrijdagavond welkom in Den Hoek tussen zeven uur en kwart over acht.