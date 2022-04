Arno Wallaard Memorial krijgt met Elmar Reinders opnieuw een sterke winnaar

MEERKERK • Het zijn nooit 'koekenbakkers' die de regionale wielerklassieker Arno Wallaard Memorial winnen. Ook zaterdag niet. De naam van Elmar Reinders misstaat allerminst op de erelijst van de AWM.

Elmar Reinders ontsnapte samen met Maikel Zijlaard en de Deen Tobias Kongstad in de afsluitende plaatselijke omlopen uit een omvangrijke kopgroep. Het drietal bleef goed samenwerken en hield stand.

In de sprint maakte Reinders het af. Hij verwees Zijlaard -die als junior de AWM won- en Kongstad naar de overige ereplaatsen.

De 188 kilometer lange koers kende overigens een hectisch verloop en werd na een zware valpartij zelfs even geneutraliseerd.





