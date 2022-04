De Waarddammers naar Ereklasse

BLESKENSGRAAF • De Waarddammers hebben zaterdag een unieke prestatie neergezet door te promoveren naar de Ereklasse. De Alblasserwaardse dammers zullen volgend seizoen uitkomen op het hoogste niveau van Nederland, waar ze de absolute wereldtop zullen tegenkomen.

Na een sterk seizoen in de Hoofdklasse werd onder leiding van kopman Wim Kalis op overtuigende wijze de eerste plaats bemachtigd. Op een respectabele afstand van 3 punten eindigde Heijmans Excelsior uit Rosmalen en op 5 punten eindigde O20 uit Amsterdam. Van de 10 wedstrijden die het afgelopen seizoen gespeeld zijn, verloren De Waarddammers slechts één wedstrijd, de rest werd winnend afgesloten. Topscorers van het team werden Wim Kalis, Anton Kosior en Rik Verboon.

Wereldtop

Voor de meeste spelers wordt het een primeur om in de Ereklasse uit te komen. Ze zullen hierbij de echte wereldtop tegen zich krijgen, zoals de regerend wereldkampioen Roel Boomstra, maar ook oud-wereldkampioenen Wiersma en Schwarzman zullen hierbij niet ontbreken. Er wordt een pittig seizoen verwacht waarbij getracht zal worden om degradatie te voorkomen.

Succesformule

De Waarddammers is een vereniging die is ontstaan uit een samenwerking van diverse damverenigingen uit de damregio Zuid-Holland-Zuid. Deze verenigingen hebben de eigen identiteit behouden door de eigen clublocaties en onderlinge competities te behouden, maar hebben de krachten gebundeld in de landelijke nationale competitie. Het gaat hierbij om verengingen uit Brandwijk, Hardinxveld-Giessendam, Noordeloos, Gorinchem en Dordrecht. Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat De Waarddammers inmiddels tot één van de grootste damorganisaties van Nederland behoren.

Als thuislocatie wordt er gespeeld in Het Diakonia in Bleskensgraaf. De Waarddammers spelen in de Nationale Competitie met vier teams op verschillende niveaus. Dit zorgt er voor elke speler op eigen niveau kan dammen. Er is zelfs een jeugdteam waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van jong damtalent.

Meer weten over het dammen of lid worden van een damvereniging? Neem dan contact op met Jeroen Schakel (06-11425786). Ook voor jeugd en startende dammers zijn er diverse mogelijkheden.