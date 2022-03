Nikki Hofstede uit Lexmond maakt profdebuut als golfster

LEXMOND/ZUID-AFRIKA • Nikki Hofstede (20) uit Lexmond heeft begin februari haar profdebuut mogen maken als golfster.

Dit gebeurde in Zuid-Afrika, de plek waar ze exact twee jaar daarvoor haar eerste internationale wedstrijd speelde.

“Ik kijk terug op twee mooie toernooien op de Sunshine Ladies Tour. Op het eerste toernooi werd ik 29e en op tweede toernooi 16e. Dankzij dit resultaat heb ik me geplaatst voor mijn eerste Ladies European Tour wedstrijd. Dit is het hoogste niveau van Europa. Dit toernooi zal plaatsvinden van 24 tot 26 maart. Volgende week donderdag hoor ik of ik een nog groter toernooi die week daarop ook mag spelen, dus dat is nog even afwachten!”