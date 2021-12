Triade organiseert recreatief korfbal met RecreStars

NIEUWPOORT • In januari start KV Triade met een nieuw korfbalinitiatief, genaamd RecreStars.

RecreStars is een korfbalvorm gericht op (oud-)korfballers die graag nog af en toe een wedstrijdje willen spelen, zonder vaste verplichtingen op zaterdagen en trainingsdagen. De focus ligt op recreatie, samenkomst en gezelligheid, in de vorm van kleine toernooien met korte wedstrijden op vrijdagavonden.

De wedstrijden worden gespeeld in 1 vak, met 1 korf en in een 4 tegen 4 formatie. De wedstrijden zijn 12 minuten lang, en per avond spelen ploegen zo’n drie wedstrijden. Op Youtube laat de KNKV met een filmpje zien hoe dit ingevuld kan worden.

De volgende datums staan op het programma, allen in sporthal Poortzicht: vrijdag 14 januari, 20:00 – 21:30, vrijdag 28 januari, 20:00 – 21:30 en vrijdag 11 februari, 20:00 – 21:30. Na afloop is er een drankje met de tegenstanders in de kantine. Uiteraard gaat het alleen door als de coronaregels het toelaten.

Wie mee wil doen aan één of meerdere avonden, kan voor 15 december een berichtje sturen naar Geke Maat via gekemaat@live.nl.