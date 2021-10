Jan van Arckel derde in finaleweekend

REGIO • De elite-beloftenploeg van RC Jan van Arckel is als derde geëindigd in het finaleweekend van de nationale clubcompetitie. Dit resulteerde in een zesde plaats in het eindklassement.

Uitslagen tijdens het finaleweekend:

Proloog: 2. Casper van der Woude, 4. Yanne Dorenbos.

Criterium: 7. Stefan Verhoeff, 10. Yanne Dorenbos.

Criterium: 3. Arno Kleinjan.

Klassieker: 5. Jarri Stravers, 9. Stefan Verhoeff, 14. Arno Kleinjan.

Cyclocross

De nieuwelingen en junioren van Jan van Arckel namen zondag deel aan de Superprestige Cyclocross in Gieten. Bij de eerstejaars nieuwelingen greep Rick Versloot (Hardinxveld) met een tweede plaats net naast de overwinning. Daan Hartog (Giessenburg) werd vijfde, Luuk Wolthuis (Hank) zevende en Tim Verwolf (Langerak) 22e.

Christiaan van Rees (Groot-Ammers) klasseerde zich, zonder fietswissel, bij de junioren als 29e.