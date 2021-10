VVAC VR1 klopt ook SVO/DKS’17

OTTOLAND • VVAC VR1 heeft ook de tweede competitiewedstrijd gewonnen, maar dat ging tegen SVO/DKS’17 uit het Zeeuwse Koewacht niet zonder slag of stoot.

De groenwitten kwamen na een halfuur tegen de verhouding in op voorsprong door een goal van Marlies Terlouw.

In de tweede helft was VVAC wel heer en meester. Dat resulteerde in een 4-0 zege door doelpunten van Eline Dekker (strafschop), Noor Schoonderbeek en wederom Marlies Terlouw.