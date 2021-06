Internationaal debuut voor voltigeur Lucy van Puffelen (11) uit Hoogblokland.

HOOGBLOKLAND • De elfjarige Lucy van Puffelen uit Hoogblokland heeft een podiumplaats behaald bij een internationale voltigewedstrijd in het Franse Saumur. Samen met Isabella Delemarre eindigde ze als derde.

Lucy van Puffelen voltigeert al vanaf haar zevende jaar bij PSV Hornedamme onder leiding van Heleen van Wingerden. Haar talent bleef niet onopgemerkt, want inmiddels traint de jonge Hoogbloklandse ook twee keer per week in Brabant met het juniorenteam van Heerevelden.

Recent deed de kans zich voor mee te doen aan een internationale voltigewedstrijd in Saumur, waar 140 voltigeurs uit acht landen aanwezig waren. In het Franse nationale paardensportcentrum Cadre Noir waren Lucy en Isabella in de klasse ‘children’ de enige twee Nederlandse deelnemers en ook nog eens de jongsten. De negende en elfde plaats op vrijdag waren dan ook een mooi resultaat. Met een derde en zevende plaats ging het op zondag, met moeilijkere oefeningen, zelfs nog beter.