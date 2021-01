Karter Luca van Leer derde in NK-klassement

• Brons in het NK-klassement voor Luca van Leer.

LEERBROEK • Jeugdkarter Luca van Leer is derde geworden in de strijd om het Nederlands kampioenschap. De afsluitende wedstrijd leverde de jonge Leerbroeker een podiumplaats op.

Vanwege de coronapandemie was het een bijzonder seizoen. Er werd gereden zonder publiek en meestal mocht alleen de vader van Luca mee als monteur.

Het nieuwe seizoen werpt z’n schaduw alweer vooruit en gaat op 11 april van start in Eindhoven. Luca van Leer legt de lat hoog: hij wil in 2021 Nederlands kampioen in zijn klasse worden.