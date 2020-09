SNA start met vijfpunter

BLSKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA kende een voortvarende competitiestart. Promovendus Volley Zuid 3 werd in Rotterdam op een 0-4 nederlaag getrakteerd.

De goede oefencampagne van de Bleskensgraafse volleybalsters werd in de eerste competitiewedstrijd voortgezet. Eigenlijk liep het alleen in de tweede set stroef. Verder is SNA niet in de problemen geweest: 15-25, 27-29, 16-25 en 9-25.