Karter Luca van Leer (9) laat potentie zien voor NK met podiumplaats in Venray

VENRAY/LEERBROEK • En toen stond er aan het einde van de middag zowaar P3 achter zijn naam. Voor karter Luca van Leer uit Leerbroek was de clubwedstrijd op het circuit van Venray boven verwachting goed gegaan.

Hij stond in het afgelopen weekeinde op het podium in 60cc TM-klasse. Het gaf aan dat het met de snelheid van de negenjarige snelheidsduivel uit Leerbroek wel goed zit. En dat komt goed uit, want volgende maand begint het NK.

“Ik ben tevreden. Ik had het niet heel erg verwacht”, blikte de jonge Luca met een glimlach terug. “Meestal zijn er jongens die verder vooraan rijden, die ik vandaag verslagen heb.” Al vroeg op de dag wist hij dat zijn snelheid op de Limburgse baan goed was. “De trainingen gingen al goed. Ik had de tweede tijd. En in de kwalificatie was ik derde.”

Luca is dit jaar goed bezig. Door corona heeft hij nauwelijks kunnen rijden, maar bij een eerdere clubwedstrijd in Strijen had hij al laten zien vooraan te kunnen meedoen. “Toen was ik vierde. En nu dus het podium, echt superleuk.”

Dat laatste resultaat was trouwens wel volgens verwachting. “Ik had tussen de derde en vijfde plaats verwacht”, zei Luca. Hij had tenslotte al ervaring in de klasse waarin hij vorig jaar in het NK begon. Bovendien kart hij al vier jaar en deed hij veel ervaring op bij clubwedstrijden in Strijen.

“Van dat seizoen heeft hij veel geleerd”, zei Luca’s vader Ronald die dit seizoen met zijn zoon naast clubwedstrijden opnieuw het NK 60cc TM gaat rijden. “We zouden graag meer rijden, maar daarvoor zijn we afhankelijk van meer sponsors dan die we nu al hebben. We moeten daar realistisch in zijn. Meer zit er op dit moment niet in.”

Dat Luca begon met karten kwam trouwens door zijn vader. “Ik heb vroeger gemotorcrosst en veel gebroken”, legde Ronald uit. “Daardoor ben ik met die sport gestopt. Daarna kocht ik een babykart voor hem en dat ging wel goed. We zijn eerst hobbymatig gaan rijden en op een gegeven moment hebben we een wedstrijd meegepakt. Sinds vorig jaar is dat meer geworden.”

Voor Luca is karten zijn lust en zijn leven. Hij hoeft dan ook niet lang na te denken over de vraag waarom hij zijn sport zo leuk vindt. “Ik vind het gewoon leuk iets te doen op vier wielen. Dat gaat lekker hard, snel door de bochten. En de competitie vind ik leuk.” Zijn ultieme doel laat zich raden, zoals bij de meeste karters: “Ik wil naar de Formule 1, in ieder geval iets met autosport.”

Zijn favoriete coureur? “Max Verstappen. Omdat hij een Nederlander is en omdat hij heel goed rijdt.” Ook al kent hij Verstappen alleen van televisie leert hij toch van de Formule 1-ster. “Ik leer van hem het inhalen. Dat kan hij echt heel goed. Dat probeer ik dan zelf ook op de baan natuurlijk.”

Luca’s volgende wedstrijd is de eerste ronde van het Nederlands kampioenschap. Die wordt gehouden in het weekeinde van 21 en 22 augustus op het circuit van Strijen. “Van tevoren ga ik heel veel trainen. Ik wil in Strijen goed rijden! In het NK hoop ik bij de top vijf te kunnen eindigen.”