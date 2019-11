Verlies Volley Meerkerk en VC WIK

meerkerk/groot-ammers • De vrouwenhoofdmachten van Volley Meerkerk'95 en VC WIK gingen zaterdag in eigen huis allebei onderuit.

Voor tweededivisionist Meerkerk was het de eerste nederlaag van het seizoen. Teleurstellend, want tegenstander VV Utrecht is een middenmoter. Maar de geelzwarten mochten eigenlijk nog blij zijn met een punt. In de eerste set werd een 16-23 achterstand nog weggewerkt (25-23), maar dat lukte in het vervolg niet meer: 20-25, 22-25 en 23-25.

Eerstedivisionist VC WIK leed in het kelderduel tegen VC Olympia een hele dure 1-3 nederlaag. De Groot-Ammerse volleybalsters zakten hierdoor naar de elfde plaats op de ranglijst. Alleen in de tweede set gaf WIK, met name blokkerend en verdedigend, thuis. Verder had de thuisploeg geen antwoord op het spel van Olympia, dat door de zege steeg naar de achtste plaats: 15-25, 25-14, 21-25 en 19-25.

Overigens is er voor VC WIK nog geen man overboord, want het zit onderin erg dicht op elkaar.