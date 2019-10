Nixon Fernandes en Petra Sloot winnaars loopcircuit

gorinchem/regio • Nixon Fernandes en Rose Enthoven hebben de 31ste editie gewonnen van de Boerman Transport-loop in Gorinchem. Het was de slotwedstrijd van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Na afloop werden Fernandes en Petra Sloots gehuldigd als winnaars van het overall eindklassement van het circuit.

De hoofdprijs bij de mannen was nog te vergeven op de finaledag van het circuit, dat bestaat uit negen lopen in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden. Het ging tussen Nixon Fernandes en Maarten van Zetten. Zij hadden tót de Boerman Transport-loop precies evenveel punten behaald. Tijdens de 10 kilometer in en rond Gorinchem mochten ze samen dus hun sportieve strijd beslechten.

Zomerse hitte

In de zomerse hitte zaten beiden in een eerste kopgroep, samen met Leendert van der Lugt, Sam Kraayeveld en Yoram Polak. Na een dikke kilometer bevestigde Fernandes echter zijn sterke vorm van de laatste weken en liep hij langzaam maar zeker weg van de rest van het veld. Een PR zat er ditmaal, met de warmte en de forse tegenwind, niet in, maar hij bleef als enige onder de 32 minuten: 31.32. Van der Lugt bleef Van Zetten voor in de sprint (32.18 om 32.23) en de sterk opgerukte Jeroen van Damme volgde daar weer een paar tellen achter: 32.30.

,,Het was pittig vandaag, maar het is een mooie afronding van het circuit. Helemaal top'', zei de winnaar. ,,Volgend jaar kom ik zeker terug. Het is een prachtige omgeving om te lopen en de wedstrijden zijn allemaal super goed georganiseerd. Klasse, daar kunnen sommige andere circuits een voorbeeld aan nemen.''

Van der Lugt werd door Fernandes onttroond als circuitwinnaar en gaf net als Van Zetten alle credits aan de nieuwe kampioen: ,,Het is geen straf om tweede te worden achter Nixon. Hij was heel sterk.''

Winnend debuut

Het deelnemersveld bij de vrouwen was ook sterk in deze editie van de Boerman Transport-loop. Anne Zijderveld (41.12), Carla Ophorst (41.18), Petra Sloots (41.31), Nay Seddik (41.51) en Jarka Kortleve (42.00) liepen vrij dicht bij elkaar. Het was echter een nieuw gezicht in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit dat als eerste verscheen op de atletiekbaan van Typhoon: Rose Enthoven, de in Den Haag wonende Keniaanse. Zij won in 37.41. Bijna een minuut boven haar PR, maar ruim voldoende voor een winnend debuut in deze regio.

Petra Sloots had dit jaar al twee overwinningen op zak in het circuit en was al zeker van winst in het eindklassement. ,,Ik had gehoopt mee te strijden om de tweede of derde plaats vandaag, maar dat lukte helaas niet. Het ging wel weer beter als drie weken geleden in de Molenloop in Alblasserdam, maar toen was ik ziek. Daar liep ik vooral omdat ik mijn klassement wilde veilig stellen. Het was eerst niet mijn intentie om het klassement te lopen. Ik doe ook triatlons, dus ik kan niet altijd, maar het paste precies in elkaar. Daar ben ik blij mee.''

Uitslagen Boerman Transport-loop Gorinchem

Msen: 1. Leendert van der Lugt 32.18, 2. Maarten van Zetten 32.23, 3. Timo de Geus 33.03.

M35: 1. Nixon Fernandes 31.32, 2. Arjan Kaashoek 35.27, 3. Boudewijn Emo 36.14.

M45: 1. Jeroen van Damme 32.30, 2. Erik Klooster 37.50, 3. Ruben Verlangen 38.14.

M55: 1. Hafid Chaaby 37.08, 2. Piet Voorwinden 37.32, 3. Jan Prins 38.06.

Vsen: 1. Jarka Kortleve 42.00, 2. Ingeborg van der Steen 46.09, 3. Joanne van Dijk 52.13.

V35: 1. Rose Enthoven 37.41, 2. Anne Zijderveld 41.12, 3. Nay Seddik 41.51.

V45: 1. Carla Ophorst 41.18, 2. Petra Sloots 41.31, 3. Cora Vlot 43.21.

M5km: 1. Ben Muller 17.03, 2. Arjan Sterk 17.56, 3. Jochem Wiersma 18.19.

V5km: 1. Janita de Bruin Koorevaar 22.09, 2. Johanny Gelens 22.16, 3. Delphine van der Grijn 22.16.

Jgr1: 1. Milo Valk 1.49, 2. Matthijs de Jongh 1.49, 3. Patryk Baczkowski 1.49.

Mgr1: 1. Evanne Mol 1.55, 2. Lara Klem 1.56, 3. Evi Vreugdenhil 1.59.

Jgr2: 1. Luuk Bosveld 3.30, 2. Ruben van Roosmalen 3.39, 3. Kelvin Mol 3.39.

Mgr2: 1. Eva Blokland 3.37, 2. Annabel Uuldriks 3.53, 3. Nina Blokland 3.56.

Jgr3: 1. Matthias Treurniet 5.16, 2. Jesper Mol 5.30, 3. Sebastian Korte 5.39.

Mgr3: 1. Novi Hermus 5.59.