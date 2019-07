Simply Green blijft maar winnen, Red Dream negende

HARSKAMP/REGIO • In de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO was het zaterdag opnieuw raak voor Simply Green. Het groene tractorpullinggevaarte uit Brandwijk won ook de wedstrijd in Harskamp. Red Dream (Streefkerk) eindigde als negende.

Zes tractoren plaatsen zich voor de finale, waarin Marien den Besten met Simply Green een afstand van 109,89 meter neerzette. White Shadow werd tweede met 105,61 meter en Van Stappust derde met 104,53 meter. De 98,83 meter van Red Dream (Laurens van Vuuren) in de kwalificatierun was goed voor P9.



Tussenstand nationale competitie na 9 van de 13 wedstrijden: 1. Simply Green, 174 punten; 2. Erik Peeters, 126 punten; 3. Secret of the Valley, 121 punten; 11. Red Dream, 85 punten.

De volgende wedstrijd is zaterdag 3 augustus in Lochem.