NKC pakt in Lexmond ticket voor NK-beachkorfbal

LEXMOND • NKC uit Nijverdal heeft zaterdag het beachkorfbaltoernooi bij Het Bosch in Lexmond gewonnen en hiermee een ticket voor het NK in Scheveningen in de wacht gesleept.

Bij de C- en E-jeugd was de winst voor SGV (Culemborg) en bij de D-pupillen hield Het Bosch de zege in eigen huis.

De zevende editie van het beachvolleybal leverde 'goud' op voor The Professionals. Dit team won in de finale van Smash.

Vanaf juli wordt er op sportcomplex Het Bosch elke woensdagavond recreatief beachvolleybal gespeeld. Meer info via: lexmondbeach@live.nl.