Merel Hartog en Isis Versluis willen zich laten zien op NK in Ameide

GIESSENBURG/MEERKERK • Ook de meiden van Jan van Arckel zijn goed vertegenwoordigd op het NK-Jeugdwielrennen. Naast Luna Kers uit Beesd geven ook Merel Hartog uit Giessenburg en de Meerkerkse Isis Versluis acte de présence in Ameide.

"Ik wist al vrij vroeg in het seizoen dat ik mee mocht doen", aldus Merel (14). "Lange tijd stond ik tweede in het klassement, maar nu sta ik op plek 3. In de wedstrijden, waarin ook jongens koersen, eindig ik vaak in de top 10 en hoor ik meestal bij de beste drie meiden. Helaas is er dan voor ons geen podium, maar aanstaande zaterdag wel."

Zwaar

Merel heeft het parcours al meerdere keren verkend. "Met Jan Bassa uit Goudriaan, de vader van Mees die ook meerijdt, hebben we het rondje al een aantal keren gereden. Het is best zwaar, want we rijden in totaliteit 25 kilometer en diverse malen de Lekdijk op. Bovendien is het smal in de straten van Ameide. Mijn doel is top 5, dan ben ik tevreden."

De Giessenburgse leerlinge van het Fortys Lyceum ziet Lisa van Heel als de absolute favoriet. "Ze komt uit Zaltbommel en heeft, net als wij, ongetwijfeld de koers ook al verkend. Als we met een groepje weg kunnen komen, dan reken ik op mijn sprint. Die is nog niet helemaal wat het moet zijn, maar het gaat steeds beter."

MTB

Voor de 9-jarige Isis Versluis is het pas haar tweede seizoen, maar ze koerst erg sterk. "In september werd ik derde op het NK-Mountainbike en daar ligt ook mijn passie. Lekker crossen en over onverharde bospaden rauzen, heerlijk."

Maar op de weg kan de Meerkerkse ook meer dan gemiddeld uit de voeten. "Ik heb mij in ieder geval weten te kwalificeren. In de laatste wedstrijd in het Westland moest ik top 10 rijden, de zesde plaats was dus ruim voldoende. Met mijn vader heb ik al twee keer in Ameide gereden. En komende week gaan we nog een keertje."

Voordeel

Isis lacht. "Een plaats bij de eerste tien is mijn doel. Het is toch een voordeel als je uit de buurt komt. Ik start op de 25e positie en besef heel goed dat ik snel vooraan moet zien te komen. Je moet namelijk als een van de eersten, na de oude meelfabriek en twee korte bochten, de Lekdijk op zien te rijden. Dan hoop je na vier rondjes en een lange afdaling goed te finishen in de Molenstraat."

De basisscholiere heeft een speciale voorbereiding. "Ik slaap bij mijn opa en oma aan de Broekseweg. Lekker rustig en dichtbij Ameide, dat scheelt een stukje fietsen komende zaterdag." Ze ziet regerend kampioene Nicole van Sichem en mountainbikekampioene Nynke Jochems als titelkandidaten.

Theo Sprong