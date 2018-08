Tweede plaats voor Simply Green

LOCHEM • Het Alblasserwaardse tractorpullingteam Simply Green haalde zaterdag 28 juli een tweede plaats in de 4,5 Ton SuperSport Top in Lochem.

Daarmee loopt Simply Green verder uit op de nummer twee in de tussenstand. Laurens den Boer was chauffeur. De beste afstand was voor Steel to Steal met 104,97; Simply Green zette een afstand neer van 101,60 en plaats drie was voor Red Impact met 100,24.

De volgende wedstrijd die word verreden voor het Nederlands Competitie NTTO Farmstock Kampioenschap is zaterdag 11 Augustus in Montfoort.