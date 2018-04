Biljartgrootheid Dick Jaspers komt naar Gorinchem

GORINCHEM • Vrijdag 20 april komt Dick Jaspers naar Gorinchem voor het geven van een biljartclinic.

Jaspers komt naar het biljartcentrum van De Midget-Gilde vanwege zijn relatie met zijn pupil Aad Buijs, lid van De Midget-Gilde. Buijs was vorige week deelnemer aan het Nederlands kampioenschap driebanden groot, tweede klasse.

Veelvuldig Europees- en wereldkampioen driebanden Dick Jaspers zorgde in januari van dit jaar voor wereldnieuws door in het Duitse Magdenburg het record kortste partij te realiseren. Jaspers voltooide de veertig caramboles in vier beurten. Een moyenne van tien, een wereldrecord.

De inwoner van St. Willebrord komt graag naar Gorinchem om daarmee het grootste biljartlokaal in de regio te promoten. Jaspers zal een demonstratie geven en bezoekers maken kans om een wedstrijd best of seven tegen deze grootmacht uit de biljartwereld te spelen.

Iedere biljartliefhebber is welkom. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Biljartlokaal De Midget-Gilde, Kleine Schelluinsekade 7 in Gorinchem.