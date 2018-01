Max de Jong hard op weg naar eindzege in wintercompetitie

• Met zijn overwinning in Goudriaan is Max de Jong hard op weg naar de eindzege in de wintercompetitie. (Foto: Jan de Bruin)

GOUDRIAAN • Met zijn overwinning in Goudriaan legde Max de Jong een claim op de eindzege in de wintercompetitie van RC Jan van Arckel.

Het Ottolandse wielercomité had rond de Slingelandse Plassen een mooi parcours uitgezet met onder meer een dubbele strandpassage. De regen zorgde voor een drassige ondergrond, waardoor het een heuse crosswedstrijd werd. Ondanks de mindere weersomstandigheden verschenen toch nog 268 renners aan de start.

In de A-klasse kon Max van Hoorne aanvankelijk in het wiel van Max de Jong blijven, maar de Giessenburger liet zien over meer inhoud te beschikken. De Jong nam hiermee een voorschot op de eindzege.

A-klasse: 1. Max de Jong (Giessenburg), 2. Max van Hoorne (Noordeloos), 3. Tijmen Pesselse (Giessenburg), 4. Bart van den Berg (Wijngaarden), 5. Bert Pesselse (Giessenburg).

Klassement: 1. Max de Jong, 2. Bart v.d. Berg, 3 Tijmen Pesselse.

In de B-klasse had Koen van Wijngaarden niet zijn beste dag. Hij werd 'slechts' vierde en verloor hierdoor de leiderstrui. De dagzege was voor Leon Slingerland, die en passant de leiding in het klassement overnam.

B-klasse: 1. Leon Slingerland (Schoonhoven), 2. André Baas (Alblasserdam), 3. Adriaan Brandwijk (Molenaarsgraaf), 4. Koen van Wijngaarden (Giessenburg), 5. Theo Verspuij (Noordeloos)

Klassement: 1. Leon Slingerland, 2. Koen van Wijngaarden, 3. Erik van Zanten (Hardinxveld).



C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel), 2. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem), 3. Noa Stolk (Nieuwendijk).

Klassement: 1. Dieke van Wilgen, 2. Noa Stolk, 3. Riikka Vreeswijk-Kelja.



D-klasse (13-14 jaar): 1. Jens Bassa (Noordeloos), 2. Levi Terlouw (Hoogblokland), 3. Jelmer Bos (Giessenburg). Geerie de Bruin (Hardinxveld) beste meisje.

Klassement: 1. Jens Bassa, 2. Levi Terlouw, 3. Jelmer Bos.



E-klasse (11-12 jaar): 1. Joas Houweling (Gorinchem), 2. Matthijs Bink (Rijen), 3. Evan Terlouw (Hoogblokland). Elena Poppelaars (Sleeuwijk) beste meisje.

Klassement: 1. Joas Houweling, 2. Matthijs Bink, 3. Victor-Hugo Brenders (Dongen).



F-klasse (9-10 jaar): 1. Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Joris Peursum (Hardinxveld), 3. Tim Verwolf (Langerak). Jiska Verspuij (Noordeloos) beste meisje).

Klassement: 1. Rick Versloot, 2. Joris Peursum, 3. Daan Hartog (Giessenburg).



G-klasse (6-8 jaar): 1. Steff de Bruijn (Oud-Beijerland), 2. Morris v.d. Dussen (Arkel), 3. Brett Timmer (Papendrecht). Isis Versluis (Meerkerk) beste meisje.

Klassement: 1. Steff de Bruijn, 2. Morris v.d. Dussen, 3. Lucas van Pelt (Giessenburg).

Laatste wedstrijd: zaterdag 3 februari in Arkel.

www.janvanarckel.nl/wintercompetitie