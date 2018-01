Kroonschijf Denk en Zet blijft koploper

BRANDWIJK • Met een prima zege op De Hofstad Dammers handhaaft Kroonschijf Denk en Zet haar koppositie in de nationale eerste klasse. Concurrent 020 Amsterdam blijft echter ook winnen. Oplopende spanning dus, in het zicht van de onderlinge confrontatie over twee weken in de hoofdstad.

Het ging zaterdagmiddag lange tijd gelijk op. Pas na drieënhalf uur dammen verscheen de eerste uitslag op het scorebord door een prima zege van topscorer Wim Kalis.

Na remises van Harm Jan van Rees en Peter Hartog vergrootten Ad de Hek en Dirk van Genderen de voorsprong tot 8-2. Piet Trapman had het feest nog groter kunnen maken, maar hij verkwanselde met een 'bok' in het eindspel een vrijwel gewonnen stand, waarna hij kon opgeven.

Peter de Hek, Arie van Genderen, Kees Brandwijk en Cor Westerveld namen daarop geen risico's meer en damden zich allen naar een solide puntendeling.